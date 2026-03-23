Світовий автопром змінює курс: понад 12 брендів відмовляються від повного переходу на електромобілі

Світова автомобільна промисловість переживає безпрецедентний розворот. Щонайменше 12 великих автовиробників ухвалили рішення скоротити свої плани щодо випуску електромобілів (EV). Головними причинами такого кроку стали стабільний попит споживачів на традиційні двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), а також згортання державних програм підтримки електротранспорту в США та Європі.

Масовий ринок: мільярдні збитки заради ДВЗ

Яскравим прикладом зміни курсу стала японська компанія Honda. За даними Financial Times, автогігант офіційно відмовився від свого амбітного плану повністю припинити виробництво автомобілів із ДВЗ до 2040 року. Через такий радикальний перегляд стратегії компанія прогнозує збитки у розмірі $16 млрд протягом наступних двох років.

Аналогічні кроки щодо зниження темпів переходу на електричні моделі вже зробили Mercedes-Benz, Ford, Stellantis та Volvo Cars.

Преміумсегмент та суперкари обирають емоції та гібриди

У сегменті люксових автомобілів перехід на електротягу також суттєво сповільнився. Виробники дійшли висновку, що їхнім клієнтам не вистачає «емоційної складової» електрокарів.

Компанія заявила, що продовжить випуск автомобілів із бензиновими двигунами V12 навіть після 2030 року. Lamborghini: Бренд скасував план із випуску свого першого повністю електричного авто Lanzador до 2030 року — тепер модель стане гібридом (PHEV). Генеральний директор Стефан Вінкельманн зазначив, що головним фактором відторгнення EV стала відсутність звуку двигуна та фірмової вібрації кузова.

Бренд скасував план із випуску свого першого повністю електричного авто Lanzador до 2030 року — тепер модель стане гібридом (PHEV). Генеральний директор Стефан Вінкельманн зазначив, що головним фактором відторгнення EV стала відсутність звуку двигуна та фірмової вібрації кузова. Ferrari: Компанія вдвічі скоротила свої цілі з виробництва електромобілів на найближчі роки, пообіцявши не змушувати фанатів відмовлятися від «звичного реву бензинових двигунів».

Компанія вдвічі скоротила свої цілі з виробництва електромобілів на найближчі роки, пообіцявши не змушувати фанатів відмовлятися від «звичного реву бензинових двигунів». Інші бренди: Bentley, Lotus, Audi та Porsche також переглянули плани щодо 80% або повної електрифікації в наступному десятилітті, зробивши ставку на подовження життєвого циклу гібридів.

Політичний фактор та ціна питання

Зміни в галузі багато в чому продиктовані політикою. В США адміністрація Дональда Трампа скасувала федеральні податкові пільги для покупців EV, урізала фінансування зарядної інфраструктури та пом’якшила екологічні вимоги. Євросоюз також пішов на поступки та послабив свої вимоги щодо шкідливих викидів.

За підрахунками Financial Times, такі різкі зміни в стратегіях, скасування випуску нових електричних моделей та перегляд інвестиційних планів уже коштували світовій автоіндустрії щонайменше $75 млрд за останній рік.