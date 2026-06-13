Нові бюджетні навушники Nothing Ear (3a): витік розкрив палітру кольорів та очікувану ціну

Компанія Nothing готує до випуску нову доступну модель бездротових навушників Nothing Ear (3a). Хоча офіційного анонсу ще не відбулося, перші деталі про TWS-новинку вже просочилися в мережу завдяки інсайдерам та базам сертифікаційних органів.

Раніше пристрій із номером моделі B190 помітили в базі індонезійського регулятора, що остаточно підтвердило факт розробки. Новинка має стати більш доступною альтернативою флагманським Nothing Ear (3), продовжуючи стратегію, яку бренд успішно випробував із моделлю Ear (a) у 2024 році.

Рожевий колір та фірмовий дизайн

За інформацією авторитетного європейського порталу Dealabs, Nothing Ear (3a) надійдуть у продаж одразу в чотирьох колірних варіантах:

Чорному;

Білому;

Жовтому;

Рожевому (абсолютно новий відтінок для цієї лінійки).

Перші три кольори вже знайомі користувачам за попередньою моделлю, а от рожевий стане експериментом для серії. При цьому фірмовий візуальний стиль Nothing із використанням прозорих елементів корпусу та кейса залишиться головною фішкою гаджета.

Вартість новинки

Якщо витік підтвердиться, роздрібна ціна Nothing Ear (3a) в Європі (зокрема у Франції) становитиме 99 євро. Це повністю відповідає стартовій вартості першого покоління Ear (a) на момент їхнього релізу. Наразі минулорічна модель подешевшала до 89 євро, тому новинка буде трохи дорожчою за актуальні пропозиції, але збереже чітке позиціонування в середньому ціновому сегменті.

Технічні характеристики та точні терміни презентації поки що тримають у таємниці. Невідомо, чи отримає версія «3a» якісь преміальні функції старших моделей, як-от підтримку бездротової зарядки або ефективніше активне шумозаглушення (ANC).

Головне: Бюджетні TWS-навушники Nothing Ear (3a) помітили у базі індонезійського регулятора під номером B190. Інсайдери прогнозують реліз у чотирьох кольорах (включаючи новий рожевий) за ціною 99 євро.