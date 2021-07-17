Підійшли на вулиці і просять передзвонити, як не потрапити на обман

У нас в житті існує багато ситуацій, коли телефону в потрібний час може не виявитися у нас під рукою. Хтось міг забути вдома, а у когось він міг просто випасти з кишені. Причин безліч. Але може статися так, що людина спеціально випрошує у вас телефон з метою викрасти його. Такі люди називаються шахраями. Що ж, в такому разі робити? Як не піддатися впливу таких людей?





Відповідь досить проста. Потрібно знати кілька порад, щоб не стати жертвою цих шахраїв.

Дайте собі кілька хвилин, проаналізуйте ситуацію, що склалася. Уважно подивіться на реакцію тієї людини, яка до вас звернувся. Може, ви зможете зрозуміти по її мові і за манерами, бреше вона або говорить правду. Уважно подивіться на стан людини, чи знаходиться вона в агресії, або під впливом якихось речовин? Чи стоїть хтось з нею? Якщо поруч з нею ви відчуваєте себе не комфортно, то краще дайте відповідь відмовою на прохання. Це вбереже вас від непотрібних проблем. Якщо, ви розумієте, що ця людина не бреше вам, то запитайте у неї, щосталося. Чим можете ви їй допомогти? Запропонуйте сходити в безпечне місце, найкраще, в місце, де є відеокамери.

Навіть якщо з вашого телефону зроблять лише один дзвінок, то у вас можуть з’явитися інші проблеми. Які, цікаво ж, це всього лише один дзвінок. Але людина може зателефонувати за номером, який може списати у вас кругленьку суму грошей. Цей момент не слід ігнорувати.

Але, якщо ви не можете зрозуміти справжні мотиви людини, то запропонуйте їй, щоб вона продиктувала номер телефону і сказала, що відповісти іншому абоненту. Якщо вона буде стверджувати, що це занадто особисте питання, то просто відійдіть від неї, або скажіть, що не зможете задовольнити прохання.

Найкращим варіантом у цій ситуації в будь-якому випадку відповісти відмовою. Ви ніколи відразу не зможете зрозуміти істинних мотивів. А раптом людина виявиться озброєною? А може яким-небудь психічно хворим?