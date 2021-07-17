Підійшли на вулиці і просять передзвонити, як не потрапити на обман
Чи варто давати свій телефон стороннім людям? Як не нарватися на шахраїв?
У нас в житті існує багато ситуацій, коли телефону в потрібний час може не виявитися у нас під рукою. Хтось міг забути вдома, а у когось він міг просто випасти з кишені. Причин безліч. Але може статися так, що людина спеціально випрошує у вас телефон з метою викрасти його. Такі люди називаються шахраями. Що ж, в такому разі робити? Як не піддатися впливу таких людей?
Відповідь досить проста. Потрібно знати кілька порад, щоб не стати жертвою цих шахраїв.
- Дайте собі кілька хвилин, проаналізуйте ситуацію, що склалася. Уважно подивіться на реакцію тієї людини, яка до вас звернувся. Може, ви зможете зрозуміти по її мові і за манерами, бреше вона або говорить правду.
- Уважно подивіться на стан людини, чи знаходиться вона в агресії, або під впливом якихось речовин? Чи стоїть хтось з нею? Якщо поруч з нею ви відчуваєте себе не комфортно, то краще дайте відповідь відмовою на прохання. Це вбереже вас від непотрібних проблем.
- Якщо, ви розумієте, що ця людина не бреше вам, то запитайте у неї, щосталося. Чим можете ви їй допомогти? Запропонуйте сходити в безпечне місце, найкраще, в місце, де є відеокамери.
Навіть якщо з вашого телефону зроблять лише один дзвінок, то у вас можуть з’явитися інші проблеми. Які, цікаво ж, це всього лише один дзвінок. Але людина може зателефонувати за номером, який може списати у вас кругленьку суму грошей. Цей момент не слід ігнорувати.
Але, якщо ви не можете зрозуміти справжні мотиви людини, то запропонуйте їй, щоб вона продиктувала номер телефону і сказала, що відповісти іншому абоненту. Якщо вона буде стверджувати, що це занадто особисте питання, то просто відійдіть від неї, або скажіть, що не зможете задовольнити прохання.
Найкращим варіантом у цій ситуації в будь-якому випадку відповісти відмовою. Ви ніколи відразу не зможете зрозуміти істинних мотивів. А раптом людина виявиться озброєною? А може яким-небудь психічно хворим?
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