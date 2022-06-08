Стало відомо, коли Apple доведеться повністю відмовитися від Lightning

Примусовий перехід Apple на USB-C закінчився тим, що влада Європейського Союзу прийняла офіційні поправки до своїх Директив, які з 2024 року зобов’язують всю електроніку комплектуватися портом USB-C. Інакше виробник не зможе торгувати в країнах ЄС. Трохи пізніше буде затверджено і стандарт потужності, що дозволяє користувачам смартфонів, планшетів, навушників та іншої електроніки заряджатися від аксесуарів будь-якого іншого аналога з належною швидкістю.





Насправді це не закон проти Apple, а скоріше спроба зменшити кількість електронних відходів і спростити життя користувачам. Але склалося так, що саме компанія з Купертіно найбільше відчує на собі такі вимоги, оскільки вона досі комплектує пристрої фірмовим роз’ємом Lightning.

Американці стверджували, що ця заборона перешкоджатиме інноваціям, але європейські чиновники не взяли до уваги цей аргумент. На думку аналітиків, Apple перейде до загального стандарту вже в 2023 році, але найекстремальнішим варіантом може стати повна відмова від роз’єму для зарядки.