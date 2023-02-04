Рейтинг найвигідніших смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували новий топ найкращих Android смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності у різних цінових категоріях.

У категорії до 1999 юанів (~296 $) лідером став Redmi Note 11T Pro. Також у трійку увійшли Oppo K10 5G та OnePlus Ace Racing Edition. Згідно зі статистикою, саме в цьому сегменті за 1$ ми отримуємо найбільше потужності – редмік, що лідирує, має співвідношення 494 ​​бали, тоді як у Red Magic 8 Pro+, який вважається оптимальною покупкою серед флагманів, показник «вигідності» дорівнює 241 балу.

У сегменті від 2000 до 2999 юанів (297-444 $) перші три місця дісталися Lenovo Legion Y70, Redmi K50 Pro та iQOO Neo7. Десятий рядок займає торішній Redmi GT Neo3, який ми часто рекомендуємо до покупки – він все ще дуже гарний.

Серед дорожчих пристроїв, від 3000 до 3999 юанів (445-592 $), лідирують Redmi K60 Pro, Honor 80 GT та Xiaomi 12S.

У категорії флагманів від 4000 до 4999 юанів (593-741 доларів) найкращими стали iQOO 11 та iQOO 11 Pro, а замкнув трійку лідерів Xiaomi 13 Pro. За чутками, глобальна версія Xiaomi 13 Pro в Європі коштуватиме від 1299 євро, тому бажаючим заощадити доведеться замовляти флагман з Китаю.

І нарешті, серед найдорожчих смартфонів із прайсом від 5000 юанів (~741$) із помітним відривом від решти переміг Red Magic 8 Pro+. Це ігровий монстр із процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, швидкою пам’яттю LPDDR5X та UFS 4.0, надшвидкою зарядкою 165 Вт та активним охолодженням.

Звертаємо увагу, що ціни для всіх вищезгаданих смартфонів є актуальними тільки для китайського ринку.