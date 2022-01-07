Яким буде Samsung Galaxy S22: відомі ціна, дизайн та характеристики флагмана

Головним релізом зими на ринку смартфонів стане нове покоління флагманської лінійки Samsung – Galaxy S22. Незважаючи на те, що дата офіційної презентації новинок досі не оголошена, про них уже відомо практично все: починаючи від дизайну і до характеристик. Останнім штрихом стали європейські ціни пристроїв, які були злиті в мережу.





Всього Samsung представить три моделі: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus і Galaxy S22 Ultra, що серйозно відрізняється від них наявністю стилусом, який поверне до життя легендарну серію Note. Дешевими флагмани точно не будуть:

Ціна Galaxy S22:

8/128 ГБ – 912 євро;

8/256 ГБ – 963,5 євро.

Ціна Galaxy S22 Plus:

8/128 ГБ – 1119 євро

8/256 ГБ – 1170,5 євро

Ціна Galaxy S22 Ultra:

12/256 ГБ – 1430 євро

16/512 ГБ – 1544,5 євро

Базовий Galaxy S22 повинен отримати 6.1-дюймовий дисплей AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 2400х1080 пікселів, потрійну камеру на 50 МП (головний датчик) + 12 МП (ширик) + 12 МПе ємністю 4000 мАч з підтримкою швидкої, бездротової та зворотної зарядки. Як і всі представники лінійки, він буде побудований на базі процесора Exynos 2200 або Snapdragon 8 Gen 1 (версія для США).

Galaxy S22 Plus від стандартної версії буде відрізнятися більшим екраном на 6.55 дюйми, і акумулятором ємністю 4800 мАг.

Щодо топового Galaxy S22 Ultra, то тут все куди цікавіше: йому приписують 6.8-дюймовий екран з роздільною здатністю 3080х1400 пікселів, батарею на 5000 мАч, четверну камеру на 108+10+10+12 МП з двома телефото-об’єктами. Стілус S-Pen всередині корпусу.

А на цьому відео в деталях можна розглянути дизайн майбутніх флагманів Samsung Galaxy S22: