Названий найкращий iPhone без непотрібних функцій

Смартфон iPhone 11 Pro Max є найбільш якісним мобільним пристроєм від Apple , а також не має марних косметичних функцій, як лінійка айфонів з 2022 року. Про це розповів журналіст 9to5Mac Філіпе Еспозіто.

Я ніколи не думав, що перейду на iPhone 11 Pro Max після всіх цих років. Чесно кажучи, я не так багато й втратив», — зазначив він.

За словами Еспозіто, перехід був пов’язаний з тим, що дисплей на його iPhone 14 Pro Max вигорів разом із елементами екрану блокування. На час ремонту він почав користуватися iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro Max має вигнутий корпус, тонше, має набагато менші камери і помітно легше. І я сумую за таким форматом», — нарік журналіст. На його думку, нинішні айфони дуже незручно тримати без чохла.

Він також зазначив, що між дисплеями двох різних моделей відмінності помітні на користь 14 Pro Max, проте дисплей 11 Pro Max не викликав у нього жодних незручностей.

«Я помітив, що не сумую за Dynamic Island. Приємно мати таку незвичайну взаємодію зі смартфоном, але мені не хотілося повертатися до цієї функції», – додав Еспозіто.

За його словами, продуктивність смартфона 2019 року випуску також виявилася напрочуд гарною. Я встановив бета-версію iOS 17, вона працює досить добре. Смартфон справляється зі своїм завданням без помітних уповільнень чи збоїв», – констатував журналіст.

Він упевнений, що останні покоління «айфонів» не мають по-справжньому важливих технічних покращень, щоби купувати новий смартфон щороку.

«Більшість нових функцій, представлених останніми роками, мають більш косметичний характер, ніж будь-коли. Дивлячись на мій iPhone 11, я впевнений, що більшість людей, які все ще використовують його, як і раніше, їм дуже задоволені», — сказав Еспозіто.