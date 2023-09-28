Tesla проїхала у таксі 500 000 км. Власник розкрив реальну вартість володіння електрокаром

Канадський сайт Drive Tesla поділився історією одного з таксистів, який володіє Tesla Model S P90D 2016 випуску. Він працює в таксомоторній корпорації Current Taxi, і проїхав на своїй «теслі» вже понад 500 000 км, у тому числі 417 374 на розвезенні клієнтів. Машина, як і раніше, має оригінальний акумулятор зі ступенем деградації всього 12% і запасом ходу 412 км (порівняно з початковими 455 км). При цьому було названо витрати на її експлуатацію, які здивують багатьох противників електромобілів.
Tesla проїхала 500 000 кілометрів у таксі
За півмільйона кілометрів на обслуговування Model S було витрачено 7920 канадських доларів. Сума розподілилася так:
- заміна гальм на 420 000 км – 750 $
- обслуговування підвіски, заміна стійок на 465 тис. км – 1500 $
- ремонт кондиціонера на 480 тис. км – 2500 $
- дверні ручки – 800 $.
- клямка і механізм закриття багажника – 250 $.
- вентилятор радіатора – 120 $.
- кілька деталей передньої та задньої підвіски – 2000 $.
Скільки коштувала зарядка електромобіля? Це ще один сюрприз. За весь час роботи у таксі власник Tesla витратив… всього 779.29 доларів на зарядку. Причина в тому, що станції Supercharger для Tesla Model S і X в Америці безкоштовні. Нещодавно було введено ліміт безкоштовної зарядки у 6 років, але навіть цього достатньо, щоб автомобіль неодноразово окупився.
Історія пам’ятає щонайменше кілька Tesla з великим пробігом. У тій же службі таксі є ще одна Model S, яка намотала 700 тисяч км. Поточним рекордсменом, ймовірно, є німець Хансйорг фон Геммінген-Хорнберг, який проїхав 1.5 мільйона кілометрів на Tesla Model S P85D з 2014 до 2022 року. Акумулятори він змінював уже чотири рази, перші два – на 290 та 730 тисяч км. Як каже власник, всі роботи були зроблені за гарантією.
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