Asus Zenfone 9 – найкомпактніший Android-флагман із міні-джеком

Вже наступного тижня відбудеться офіційна презентація нового смартфона ASUS ZenFone 9 – одного з небагатьох компактних Android-флагманів 2022 року. Як це зазвичай буває, зображення пристрою опинилися у мережі ще до прем’єри.





Апарат отримає дизайн із плоскими гранями та острівним вирізом під фронталку у верхньому кутку 5.9-дюймового дисплея. Зверху пристрою буде роз’єм під класичні навушники, чого не зустрінеш в інших флагманах, а знизу грати динаміка, порт Type-C і лоток для сім-карт.

Якщо вірити інсайдам, ємність батареї ZenFone 9 складе 4300 мАч, також буде 33-ватна швидка зарядка. Зрозуміло, девайс оснастять найпотужнішим процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1. Що стосується головного – розмірів, вони становитимуть 148 х 68,5 х 8,9 мм, що трохи менше габаритів флагмана Galaxy S22 (6.1 “).

Корпус пристрою буде виконаний зі скла – попереду це Gorilla Glass Victus, а ззаду Gorilla Glass 3. Також смартфон отримає захист від води та пилу IP68.