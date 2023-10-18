Обираємо смартфон “довгожитель”: iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23 Ultra, Pixel 8 Pro чи Xiaomi 13 Ultra

Автор YouTube-каналу TechDroider з’ясував, який із сучасних флагманських смартфонів працює найдовше. У тесті взяли участь 7 моделей. А саме:

iPhone 15 Pro Max;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Google Pixel 8 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

OnePlus 11;

Google Pixel 8;

Google Pixel 7 Pro.

Перший етап – тест у грі PUBG Mobile. Лідером виявився iPhone 15 Pro Max, який зберіг через 3 години 72% заряду. Найгірше показав себе Google Pixel 8 Pro, що розрядився до 60%.

Другий етап – перегляд відео на YouTube протягом 3 годин. iPhone 15 Pro Max знову лідирує з 54% заряду. Google Pixel 8 Pro має кошмарний результат і 36%.

Третій етап – серфінг по мережі в браузері протягом 1,5 години. iPhone 15 Pro Max тримається бадьорком з 44% заряду, а Google Pixel 8 Pro майже розрядився – 13%.

Четверте випробування, перегляд коротких відео із соц. мережі, Google Pixel 8 Pro не пройшов, відключившись. iPhone 15 Pro Max зберіг 35% заряду.

І, нарешті, п’ятий етап – запис відео до самого фіналу (відключення). Лідер – iPhone 15 Pro Max. Друге місце у Samsung Galaxy S23 Ultra, а третє у Xiaomi 13 Ultra.

Найгірші смартфони по автономності – це Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8, Google Pixel 7 Pro і OnePlus 11.