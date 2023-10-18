Обираємо смартфон “довгожитель”: iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23 Ultra, Pixel 8 Pro чи Xiaomi 13 Ultra

Автор YouTube-каналу TechDroider з’ясував, який із сучасних флагманських смартфонів працює найдовше. У тесті взяли участь 7 моделей. А саме:
- iPhone 15 Pro Max;
- Samsung Galaxy S23 Ultra;
- Google Pixel 8 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- OnePlus 11;
- Google Pixel 8;
- Google Pixel 7 Pro.
Перший етап – тест у грі PUBG Mobile. Лідером виявився iPhone 15 Pro Max, який зберіг через 3 години 72% заряду. Найгірше показав себе Google Pixel 8 Pro, що розрядився до 60%.
Другий етап – перегляд відео на YouTube протягом 3 годин. iPhone 15 Pro Max знову лідирує з 54% заряду. Google Pixel 8 Pro має кошмарний результат і 36%.
Третій етап – серфінг по мережі в браузері протягом 1,5 години. iPhone 15 Pro Max тримається бадьорком з 44% заряду, а Google Pixel 8 Pro майже розрядився – 13%.
Четверте випробування, перегляд коротких відео із соц. мережі, Google Pixel 8 Pro не пройшов, відключившись. iPhone 15 Pro Max зберіг 35% заряду.
І, нарешті, п’ятий етап – запис відео до самого фіналу (відключення). Лідер – iPhone 15 Pro Max. Друге місце у Samsung Galaxy S23 Ultra, а третє у Xiaomi 13 Ultra.
Найгірші смартфони по автономності – це Google Pixel 8 Pro, Google Pixel 8, Google Pixel 7 Pro і OnePlus 11.
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