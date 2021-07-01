Виявлено зв’язок між багатством людини і її здоров’ям

Вчені Брігамської і жіночої лікарні вивчили, чи впливає багатство людини на його здоров’я, особливо на стан її серцево-судинної системи.





Як з’ясувалося, зв’язок між цими факторами дійсно існує. Так, менш багаті люди мають підвищений ризик хвороб серцево-судинної системи, тоді як у людей з високим достатком, навпаки, знижується їх ймовірність.

Учасниками дослідження стали близько 5 579 добровольців віком 50 років і старше без проблем з серцево-судинною системою. За їх станом спостерігали з 1992 року по 2016.

“Зниження багатства пов’язане з великим стресом, меншою кількістю здорової поведінки і меншою кількістю вільного часу, все це пов’язано з більш поганим серцево-судинним здоров’ям” , – поділився результатами Ендрю Сумарсоно, доктор медицини з відділу госпітальної медицини Південно-Західного Техаського університету.