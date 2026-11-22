У Китаї офіційно представили преміальний семимісний мінівен Stelato V8, розроблений спільними зусиллями Huawei та автомобільного концерну BAIC. Новинка доступна у повністю електричному виконанні та у версії зі збільшеним запасом ходу, яка використовує бензиновий двигун як генератор. Продажі стартували 20 листопада 2026 року, а початкова вартість становить 319 800 юанів, або приблизно 47 700 доларів.

Автомобіль пропонують у семи комплектаціях із заднім або повним приводом. Найдорожча версія коштує 429 800 юанів, що еквівалентно приблизно 64 100 доларам.

До 830 км на електротязі та швидка зарядка

Повністю електричний Stelato V8 оснащений акумулятором CATL місткістю 120 кВт·год та 800-вольтовою електричною архітектурою. Задньопривідна версія розвиває 305 к. с., тоді як повнопривідна отримала два електромотори сумарною потужністю 519 к. с.

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Максимальний запас ходу становить 830 км за китайським циклом CLTC. Завдяки потужній системі швидкого заряджання за 15 хвилин можна поповнити батарею на енергію, достатню для подолання ще 400 км за тим самим циклом.

Для тривалих подорожей передбачено версію EREV із бензиновим турбодвигуном об’ємом 1,5 літра. Вона отримала акумулятори місткістю 56 або 75,4 кВт·год. Загальний запас ходу з повністю зарядженою батареєю та заправленим баком досягає 1465 км.

Крісла повертаються на 180 градусів

Довжина Stelato V8 становить 5335 мм, ширина — 2005 мм, а колісна база — 3250 мм. Салон має семимісне компонування за схемою 2+2+3.

Однією з головних особливостей стали крісла другого ряду, які можуть повертатися на 45, 90 або 180 градусів. Це дозволяє пасажирам розташуватися обличчям один до одного. Крім того, сидіння переміщуються вбік спеціальними напрямними завдовжки понад метр.

Мінівен отримав три дисплеї на передній панелі, 21,4-дюймовий стельовий екран, аудіосистему Huawei з 25 динаміками потужністю 2080 Вт та мультимедійний комплекс HarmonyOS. Передбачена навіть можливість підключення ігрової консолі Nintendo Switch.

За безпеку відповідає система Huawei Qiankun ADS 5.0 із 38 датчиками, включно з чотирма лідарами. Автомобіль також оснащений пневматичною підвіскою та задніми керованими колесами, які можуть повертатися на 12 градусів. Завдяки цьому великий мінівен підтримує режим діагонального руху Crab Walk, що полегшує маневрування в обмеженому просторі.

Наразі Stelato V8 продається на китайському ринку. Інформації про офіційні постачання моделі до України поки немає.