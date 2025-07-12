Електрокари стають безпечнішими ніж авто з ДВЗ для екології після 17 000 км пробігу

Вже не секрет, що електромобілі завдають більшої екологічної шкоди при виробництві, особливо в процесі створення літій-іонних акумуляторів. Однак нове дослідження показало, що це компенсується вже після 17 000 км пробігу. При цьому ще 4 роки тому цей показник становив 25 000 км.

Електрокари виграють за загальним обсягом викидів CO₂ за весь життєвий цикл у порівнянні з бензиновими та дизельними автомобілями. Навіть якщо враховувати, що основну частину електроенергії в світі як і раніше виробляють вугільні та газові електростанції, середній рівень викидів електромобіля в Європі в 2025 році становить всього 63 грами CO₂ на кілометр шляху.

Для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння цей показник становить 235 г/км. Навіть гібриди, незважаючи на економію палива, знижують рівень викидів лише на 20-30%. Автомобілі на газі виглядають трохи краще — до 203 г/км, але і вони не дотягують до екологічності електрокарів. Найчистішими вважаються машини на водні при показнику в 50 г/км. Але при виробництві водню з природного газу викиди зростають до 175 г/км.

Таким чином, у довгостроковій перспективі електрокари стають набагато більш екологічним транспортом. Особливо якщо враховувати зростання частки відновлюваних джерел енергії. Нове дослідження руйнує поширений міф, що електричні автомобілі завдають планеті більше шкоди, ніж традиційні машини з ДВС.