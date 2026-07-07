Авто без цих систем більше не зареєструють у ЄС: що варто знати українським водіям

З 7 липня 2026 року в Європейському Союзі почали діяти нові вимоги до безпеки нових автомобілів. Тепер усі нові машини, які вперше реєструють у країнах ЄС, мають бути оснащені розширеним набором електронних систем допомоги водієві.

Йдеться не про аптечку, вогнегасник чи знак аварійної зупинки, а про сучасні електронні асистенти. Головні нововведення — система моніторингу уваги водія ADDW та вдосконалена система автоматичного екстреного гальмування AEBS.

Що саме стане обов’язковим

Система ADDW стежить за поведінкою водія під час руху. Вона може використовувати камери та алгоритми, які аналізують обличчя, погляд і ознаки втоми або відволікання. Якщо система помітить, що водій втрачає концентрацію, вона має подати попередження.

AEBS — це розширена система автоматичного екстреного гальмування. Вона повинна не лише реагувати на ризик зіткнення з іншим автомобілем, а й краще розпізнавати пішоходів і велосипедистів. Якщо водій не встигає зреагувати, система може автоматично активувати гальма, щоб уникнути аварії або зменшити її наслідки.

Такі вимоги є частиною загального європейського курсу на зниження кількості ДТП, смертей і тяжких травм на дорогах. Раніше в ЄС уже стали обов’язковими інші системи: інтелектуальний помічник швидкості, аварійний сигнал гальмування, реєстратор даних подій, системи утримання в смузі та попередження про втому.

А що з цим в України

Для України ці правила напряму поки не діють, оскільки йдеться саме про вимоги Європейського Союзу до нових автомобілів, які продаються та реєструються в країнах ЄС.

В українських ПДР наразі немає вимоги, щоб кожен новий автомобіль обов’язково мав систему моніторингу уваги водія або вдосконалене автоматичне гальмування. В Україні обов’язковими залишаються інші речі: медична аптечка, знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, а також працездатний вогнегасник.

Водночас українські покупці все одно можуть відчути ці зміни. Багато автомобілів, які продаються в Україні, виробники створюють з орієнтацією на європейський ринок. Якщо модель проходить сертифікацію для ЄС, вона часто отримує такі системи вже в базовому або майже базовому оснащенні.

Що це означає для покупців авто

Для українців це означає, що нові європейські авто поступово ставатимуть технологічнішими навіть без прямої вимоги українського законодавства. Особливо це стосується машин, які офіційно імпортують із ЄС або продають у комплектаціях, близьких до європейських.

З одного боку, це підвищує безпеку. Системи автоматичного гальмування, контролю уваги та утримання в смузі можуть допомогти уникнути аварії або зменшити її наслідки.

З іншого боку, така електроніка може вплинути на ціну автомобіля. Більша кількість обов’язкових систем означає складніше обладнання, більше датчиків, камер і блоків керування. Це може зробити нові авто дорожчими в купівлі та ремонті.

Тому при виборі машини варто звертати увагу не лише на двигун, витрату пального чи мультимедіа, а й на системи безпеки. Навіть якщо в Україні вони ще не є обов’язковими, у найближчі роки саме такі асистенти дедалі частіше будуть стандартом для нових авто.