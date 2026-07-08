Xiaomi офіційно представила новий автомобільний бренд Sky Nomad

Xiaomi офіційно підтвердила назву нового напрямку в автомобільному бізнесі — Sky Nomad (в Китаї — Xiaomi Pengcheng), який зосередиться виключно на гібридних автомобілях типу EREV (з подовжувачем запасу ходу, де двигун внутрішнього згоряння працює лише як генератор для батареї).

Перша модель лінійки — повнорозмірний кросовер N90 довжиною понад 5,3 м із колісною базою 3,1 м. Автомобіль отримає батарею ємністю понад 70 кВт·год, що забезпечить 400–500 км запасу ходу на чистій електротязі, а сумарний пробіг із подовжувачем може сягати 1500 км. Постачальниками акумуляторів обрано Sunwoda та CALB.

Наразі незрозуміло, чи Sky Nomad — це повністю самостійний бренд, чи нова серія моделей у складі основної лінійки Xiaomi. Компанія анонсувала назву через сторінку у WeChat та зовнішню рекламу на міських екранах у Китаї, не розкривши поки що додаткових деталей.

Базова версія кросовера орієнтовно коштуватиме від 200 000 юаней, що виводить Xiaomi на пряму конкуренцію з Li Auto та брендом Aito. Офіційний запуск моделі очікується у другій половині 2026 року.