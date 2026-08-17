BMW N47, Ford EcoBoost і VW TSI: чотири сімейства двигунів, ремонт яких б’є по кишені найсильніше

Є категорія двигунів, про які механіки говорять з особливою інтонацією — сумішшю втоми й іронії. Вони сучасні, технологічні, економічні на папері — і при цьому регулярно опиняються на підйомниках із рахунками за ремонт, від яких у власників темніє в очах. Найчастіше в цих розмовах звучать три марки: BMW, Ford і Volkswagen. Для українського покупця тема більш ніж актуальна: саме ці автомобілі масово їдуть до нас із Європи в статусі «свіжопригнаних», і саме на них можна вляпатися в ремонт вартістю в половину машини. Розбираємо головних антигероїв вторинного ринку.

BMW N47 і N20: ланцюг, який не витримав

BMW традиційно асоціюється з еталонними двигунами, але чотирициліндрові мотори 2007–2014 років неабияк підмочили цю репутацію. Головна болячка спільна для дизельного N47 і бензинового N20 — ланцюг ГРМ, який усупереч усім канонам «вічного ланцюга» розтягується й виходить з ладу.

Симптоми класичні: спершу металевий шелест на холодному моторі, потім постійний наростаючий шум під час руху — і з кожним кілометром зростає ризик обриву з катастрофічними наслідками для двигуна. У дизелях N47 ланцюг зазвичай ходить 200–250 тисяч кілометрів, але задокументовані й випадки смерті до 200 тисяч. Економити на заміні — найгірша ідея: дешеві комплекти можуть спровокувати засмічення масляного насоса й заклинювання підшипників, а механіки згадують випадки повторної поломки вже через 50 тисяч після заміни неякісними деталями. Окремий сюрприз дизелів — негерметичний датчик тиску палива, через який солярка потрапляє простісінько в джгут проводки.

У бензинового N20 свій набір: пластикові напрямні ланцюга, що руйнуються й здатні призвести до заклинювання мотора, майже обов’язкова заміна форсунок і паливного насоса високого тиску на 200 тисячах, а сам ланцюг розташований із заднього боку двигуна — тож заміна виходить довгою і дорогою. Звідси й прикмета ринку: підозріло доступних BMW із цими моторами вистачає завжди, бо власники намагаються продати машину до того, як прийдуть великі рахунки.

Ford EcoBoost 1.0 і 1.5: ремінь у масляній ванні

Літрові й півторалітрові EcoBoost свого часу збирали нагороди за інноваційність, але одне конструкторське рішення перетворилося на міну сповільненої дії — ремінь ГРМ, що працює в масляній ванні. За задумом він мав бути тихим і довговічним; на практиці в 1.0 EcoBoost ремінь часом не доживає й до 60 тисяч кілометрів. Він розшаровується, його фрагменти засмічують фільтр масляного насоса — і двигун лишається без тиску мастила з передбачуваним фіналом. Спровокувати процес може навіть просто неправильно підібрана олива.

Тому грамотна заміна ременя тут — це не «зняв-поставив», а ціла процедура: демонтаж піддона, чищення сітки масляного насоса, ревізія низу двигуна. Ідентична схема, до речі, і в моторів 1.2 PureTech від Stellantis (Citroen, Peugeot, Opel) — там єдина профілактика та сама: часта й недешева заміна ременя та оливи.

У більшого 1.5 EcoBoost проблема ще серйозніша: дефект гільзи циліндра, через який охолоджувальна рідина потрапляє всередину двигуна. Такий ремонт часто коштує дорожче за сам автомобіль. Трапляються й тріщини блока та головки. Втішна новина одна: мотори випуску приблизно з 2020 року цієї хвороби вже позбавлені.

Volkswagen 1.2 і 1.4 TSI (EA111): маленькі мотори, великі рахунки

Сімейство EA111 — ще одна чорна пляма вторинки. У 1.4 TSI розтягується ланцюг ГРМ, здається натягувач і виходять з ладу фазообертачі, причому перші симптоми можуть з’явитися вже на 60 тисячах кілометрів — і навіть після заміни комплекту проблема любить повертатися. Молодший 1.2 TSI тримається трохи довше, зазвичай до 120 тисяч, але фінал той самий. Додайте примхливий блок керування турбіною, у ранніх версіях із подвійним наддувом — тріщини поршнів, а безпосереднє впорскування справно нарощує нагар на впускних клапанах. У підсумку дорогого капітального втручання до 200 тисяч кілометрів часто не уникнути.

2.0 BiTDI у Volkswagen T5 і T6: кошмар «робочої конячки»

Окремий антирейтинг — потужні бітурбодизелі фольксвагенівських бусів, які в Україні люблять і як комерційний транспорт, і як сімейні авто. У T5 з мотором 2.0 BiTDI (CFCA) клапан EGR провокує перегрів і втрату охолоджувальної рідини, а в T6 (CXEB, CXEC) відмови рециркуляції й теплові перевантаження вбивають турбіни, головки блока й поршні. Для машини, яку купують саме за невбиваність і працездатність, діагноз особливо образливий.

Як не потрапити в пастку

Чи означає це, що такі машини не можна купувати взагалі? Ні — але купувати їх треба з розплющеними очима. Обов’язкова професійна діагностика перед покупкою, бажано на профільному сервісі марки. Повна сервісна історія — не побажання, а вимога. Будь-який сторонній шум мотора на тесті — привід одразу закінчити розмову або жорстко торгуватися. З іншого боку, той-таки BMW зі щойно заміненим ланцюгом ГРМ і чесним дисконтом може виявитися цілком вигідною покупкою — за умови, що першим пунктом після придбання стане повне обслуговування.

І головна порада, яка стосується всіх сучасних моторів без винятку: забудьте про завод­ські інтервали заміни оливи в 30 тисяч кілометрів. Саме розтягнуті інтервали — корінь значної частини описаних проблем. Міняйте оливу кожні 10–15 тисяч — це найдешевша страховка від найдорожчих ремонтів.