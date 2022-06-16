Як програмісти кілька років тому створили образ неохайності для IT-спеціалістів

Цікавий парадокс – років 15-20 тому програміст зазвичай мав неохайний вигляд, зім’ятий одяг, недоглянуту бороду. Зараз все дуже сильно змінилося – програміст вже не сидить цілодобово за комп’ютером, заробляє пристойні гроші і виглядає охайно. Але чому так вийшло?





У роки, коли мови програмування перебували у зародковому стані, не було жодних книжок і самовчителів. Тільки суха документація англійською. Тому розробники часом жили за комп’ютером –до всього потрібно було дійти самому методом спроб і помилок. Зараз все змінилося – книг і самовчителів на будь-який смак.

Також є тематичні форуми і, звичайно, багато репозиторіїв з відкритим кодом, який можна завжди подивитися. З’явилися фреймворки, які з програміста вже перетворюють людину на кодера – за фактом, програміст збирає продукт із конструктора.

Сюди ж додамо зручні засоби для розробки та дебагу – вже не потрібно витрачати багато часу на налагодження, система сама все покаже та підкаже. Якщо додати ще й петабайти навчальних відеороликів, то можна сміливо сказати, що з програмуванням може впоратися навіть лінивий.

Головне, щоб голова була на плечах. На жаль є різниця між сучасними програмістами та старими «фундаменталістами» – абсолютно різний рівень. Дідок напише все, що завгодно, а молоде покоління звикло мислити шаблонами з конструктора і часом навіть губиться, коли бачить нативний код. Простими словами – розробник з 20-річним стажем і той, хто вивчає кодинг років 5, будуть абсолютно різними людьми. Найчастіше, звичайно.

Інша причина в тому, що великі компанії намагаються стежити за фізичною активністю та здоров’ям своїх працівників. Це нормально – хорошого програміста знайти зараз справді складно, набагато простіше навіть виростити, ніж шукати готового.

Тому у багатьох компаніях є сучасний соцпакет – абонемент на фітнес, страховка, різноманітні семінари та хакатони. Більше того, у багатьох великих IT корпораціях є тренажери прямо в офісі. Сюди ще додамо полегшений дрес-код і отримаємо вже зовсім іншого працівника.

Третя причина в тому, що зараз програмісти справді добре заробляють. Раніше теж отримували чималі гроші, але на той час IT сфера ще знаходилася в зародковому стані і багато розробників працювали буквально за їжу, паралельно навчаючись своєму ремеслу та вдосконалювали навички.

Адже у ВНЗ тоді якщо й викладали таке, то з великим відставанням від сучасності. Зараз зарплата у хорошого розробника така, що він може спокійно жити десь на березі моря і працювати віддалено — і це нормальна практика. І вигляд у нього буде відповідний.