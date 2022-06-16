Зустрічайте новинку від Leica – аналогову плівкову камеру Leica M-A Titan

Компанія Leica Camera AG випустила нову модель аналогової плівкової камери – Leica M-A Titan. Камера випущена обмеженим тиражем 250 штук, її вартість становить 250 тисяч доларів США.





Новинка створена для колекціонерів та поціновувачів бренду. Це вже шоста плівкова камера, яку Leica випускає у титановому корпусі. Виробник підкреслює, що титан на 45% легший і на 25% міцніший за латунь, що дає камері міцність і довговічність.

У комплекті з Leica M-A Titan йде об’єктив APO-Summicron-M 50mm F/2 ASPH. Бленда об’єктива теж виготовлена ​​із титану.

Нова Leica повністю механічна: вона не має екрана, експонометра і акумулятора. У прес-релізі компанія підкреслює, що звук затвора викличе у її власника захоплення, і в цілому модель повністю відображає філософію бренду: повернутися до фотографії у її чистій формі.

Камера вже доступна в ряді магазинів по всьому світу та на сайті компанії. В українських інтернет-магазинах новинка ще не з’явилася.