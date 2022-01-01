Названо способи прискорити роботу смартфона

Смартфон може почати гальмувати, якщо його довго не оновлювати та не видаляти зайві файли.





За словами експерта компанії Itel Світлани Муреєвої, для очищення смартфона від системного сміття та зайвих файлів можна використовувати як вбудовані, так і зовнішні програми. “Вони дозволяють в один клік очистити кеш, розвантажити систему від фонових процесів і позбавитися непотрібних файлів”, – зазначила фахівець.

Також необхідно вимкнути автозапуск деяких необов’язкових програм, які працюють у фоні та уповільнюють продуктивність пристрою. Одним із способів, який допоможе прискорити роботу смартфона, Муреєва назвала очищення пам’яті девайса від старих файлів: «Краще тримати вільними кілька гігабайт пам’яті, щоб програми функціонували без збоїв та могли оновлюватись».

На закінчення експерт зазначила, що дуже важливо регулярно оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для прискорення роботи іноді можна вдатися до скидання апарата до заводських установок. “Ця функція повністю очистить пам’ять пристрою. Такий спосіб зазвичай використовується, коли смартфон переходить до іншого власника», – наголосила Світлана Мурєєва.