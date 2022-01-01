Hardnews

Названо способи прискорити роботу смартфона

01.01.2022
1 хвилина на прочитання

Смартфон може почати гальмувати, якщо його довго не оновлювати та не видаляти зайві файли.


За словами експерта компанії Itel Світлани Муреєвої, для очищення смартфона від системного сміття та зайвих файлів можна використовувати як вбудовані, так і зовнішні програми. “Вони дозволяють в один клік очистити кеш, розвантажити систему від фонових процесів і позбавитися непотрібних файлів”, – зазначила фахівець.

Новини по темі

Також необхідно вимкнути автозапуск деяких необов’язкових програм, які працюють у фоні та уповільнюють продуктивність пристрою. Одним із способів, який допоможе прискорити роботу смартфона, Муреєва назвала очищення пам’яті девайса від старих файлів: «Краще тримати вільними кілька гігабайт пам’яті, щоб програми функціонували без збоїв та могли оновлюватись».

На закінчення експерт зазначила, що дуже важливо регулярно оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для прискорення роботи іноді можна вдатися до скидання апарата до заводських установок. “Ця функція повністю очистить пам’ять пристрою. Такий спосіб зазвичай використовується, коли смартфон переходить до іншого власника», – наголосила Світлана Мурєєва.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
01.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X, найдешевший Xiaomi 12, показали на живих фото

31.12.2021

Українські дизайнери представили електричний суперкар KRAЇNA

31.12.2021
Redmi K50 Gaming Edition

У базі даних TENAA виявлено флагман Redmi K50 Gaming Edition

31.12.2021

Новий смартфон Xiaomi випередив iPhone 13 за всіма параметрами

29.12.2021
Back to top button