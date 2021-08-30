Названо найпотужніші смартфони серпня 2021 року за версією AnTuTu

AnTuTu – бенчмарк, що вимірює потужність смартфонів. Щомісяця його творці показують рейтинг пристроїв, які набрали в тесті найбільшу кількість балів для користувачів, яким максимально важлива продуктивність гаджетів. Тому, якщо ви шукаєте собі спритний апарат, здатний тягнути сучасні ігри на максималках, має сенс дочитати статтю до кінця.





№5 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Результат в AnTuTu: 792 702 бали

Флагман китайців побудований на базі Snapdragon 888 і має 12 Гбайт оперативної пам’яті. Крім цього, у моделі в арсеналі 6.81-дюймовий AMOLED екран з 2К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц, а також потрійна камера 50 + 48 + 48 МП. Завдяки їй пристрій довго очолював рейтинг DxOMark, тому Mi 11 Ultra – прекрасний варіант не тільки для геймерів, але і для фанатів мобільної зйомки.

№4 – OnePlus 9 Pro

Результат в AnTuTu: 798 549 бали

Апаратна платформа у гаджета ідентична попередньому конкурсанту, але в бенчмарку він набрав трохи більше балів. Цікавіше смартфон і за рахунок оболонки OxygenOS. Якщо по функціоналу вона програє MIUI, то в плані зручності бере верх. З начинкою в гаджета все стандартно: 120-герцовий 2К AMOLED екран, квадрокамера 48 + 50 + 8 + 2 МП, корпус з вологозахистом IP68, стереодинаміки і батарея ємністю 4500 мАг, що підтримує 65-ватну зарядку.

№3 – ASUS Rog Phone 5

Результат в AnTuTu: 807 388 балів

Ігровий смартфон від ASUS отримує бронзу топу. При аналогічній начинці він вибиває більше балів за рахунок програмної оптимізації. Апарат йде зі спеціальним ігровим режимом, плюс до нього можна підключити цілий арсенал ігрових аксесуарів: джойстики, тригери і т.д. Отримати задоволення від геймплея дозволяє 144-герцовий дисплей діагоналлю 6.78 дюймів.

№2 – Realme GT

Результат в AnTuTu: 816 887 балів

Друге місце дістається Realme GT. При ціні на порядок нижче конкурентів гаджет має колосальну потужність і ще декілька атрибутів флагманів. Наприклад, у нього 6.43-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц і батарея ємністю 4500 мАг з підтримкою 66-ватної зарядки, а фотоможливості представлені потрійною камерою 64 + 8 + 2 МП.

№1 – Vivo iQOO 7

Результат в AnTuTu 820 936 балів

Як і всі інші телефони в статті iQOO 7 побудований на базі Snapdragon 888. Також в його арсеналі є 6.62-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10 +. Основна камера складається з трьох датчиків – головного на 48 МП і пари 13-мегапіксельних сенсорів (телевіка і ширіка). Ще один козир пристрою – швидка зарядка потужністю 120 Вт, які повністю підживлює батарею ємністю 4000 мАг за 15 хвилин.