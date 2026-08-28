Android-смартфони опинилися під найбільшим ударом: у 2026 році поставки можуть впасти на 24%

Світовий ринок смартфонів у 2026 році може скоротитися рекордними темпами, причому основний удар припаде саме на Android-пристрої. За новим прогнозом IDC, глобальні поставки смартфонів зменшаться на 16,7% і ледь перевищать 1 млрд пристроїв. Це буде найбільше річне падіння за всю історію спостережень компанії.

Для Android ситуація ще складніша. Аналітики очікують, що поставки смартфонів на цій платформі у 2026 році скоротяться одразу на 24,3%. Частка Android на світовому ринку при цьому може зменшитися приблизно на сім відсоткових пунктів.

Основною причиною став дефіцит NAND і DRAM, який почався наприкінці 2025 року. За оцінкою IDC, вартість пам’яті за рік зросла більш ніж утричі. Виробники дедалі гірше можуть компенсувати це зростання власною маржею, тому змушені або підвищувати роздрібні ціни, або відмовлятися від найдешевших моделей.

Дешеві Android-смартфони починають зникати

Найбільші проблеми виникли в сегменті пристроїв дешевше $100. У 2025 році у світі було відвантажено близько 173 млн таких смартфонів, однак тепер цей сегмент фактично опинився під загрозою зникнення.

У другому кварталі 2026 року продажі найбюджетніших моделей скоротилися майже на 60% у річному вимірі. Багато Android-виробників уже скорочують кількість дешевих пристроїв у своїх лінійках і намагаються переводити покупців у дорожчі сегменти.

Це безпосередньо впливає на середню ціну смартфона. IDC прогнозує, що у 2026 році вона зросте на 27,6% і досягне $581. Ще квартал тому аналітики очікували приблизно $550.

Особливо болісно така ситуація позначиться на країнах, де більшість покупців традиційно обирає недорогі Android-моделі. У країнах, що розвиваються, ринок смартфонів цього року може скоротитися більш ніж на 20%.

Apple переживає кризу значно легше

На тлі проблем Android позиції Apple виглядають набагато стабільнішими. Поставки iPhone у 2026 році, за прогнозом IDC, скоротяться лише на 1,3%, а частка iOS може зрости майже на чотири відсоткові пункти — до рекордних 23,6%.

Причина проста: у дорогих смартфонах виробник має більшу маржу і може легше компенсувати подорожчання компонентів. Крім того, покупці преміальних моделей частіше користуються розстрочкою, trade-in та іншими програмами, які роблять підвищення ціни менш помітним.

Схожа ситуація спостерігається і з HarmonyOS. IDC очікує, що поставки пристроїв Huawei на цій платформі майже потрояться і досягнуть 51 млн одиниць у 2026 році.

У результаті ринок смартфонів стає меншим за кількістю проданих пристроїв, але дорожчим у грошовому вираженні. IDC прогнозує, що його загальна вартість навіть зросте на 6,3% і досягне $613 млрд.

Для покупців наслідок буде простим: найдоступніших смартфонів стане менше, а середній чек — вищим. Самі аналітики IDC фактично говорять про завершення епохи наддешевих смартфонів, принаймні в тому вигляді, в якому ринок існував останні десять років.