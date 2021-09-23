Розкрито спосіб обману українців при покупці смартфона

Дуже часто при покупці нового смартфона користувачі стикаються зі спробою продавців запропонувати «в навантаження» додаткові опції і аксесуари. Про те, як недобросовісні працівники «розводять» таким чином клієнтів, розповів аналітик Telecom Daily Ілля Шаталін.





За словами фахівця, менеджери з продажу користуються тим фактом, що звичайна людина рідко знає справжню вартість чохла або захисного екрана. А тому погоджується на покупку таких за завищеною ціною.

Ще один спосіб заробити на покупцеві – нав’язати йому страховку.

Наприклад, багатьом нав’язують страховку від крадіжки телефону. Начебто, на перший погляд, корисна послуга. Ось більшість клює на цю приманку, погоджуючись заплатити гроші, не вникаючи при цьому в умови договору. А там собака і зарита. У договорі страхування є умова, згідно з якою вартість телефону буде повернена тільки якщо крадіжка була здійснена з квартири. Для цього на підтвердження зажадають принести довідку з міліції <…> Зрозуміло, що договір складений спеціально з таким розрахунком, щоб страховий випадок ніколи не настав.

Страховка може бути корисна лише в разі, якщо вона поширюється на такі випадки, як розбиття скла.

Також експерт зазначив, що дуже часто продавці пропонують клієнтам встановити «пакет програмного забезпечення». Причому просять вони за це досить чималі гроші. А все, що вони роблять – це лише скачують на пристрій базові безкоштовні додатки, які може завантажити будь-хто бажаючий самостійно.