Експерти назвали 6 найкращих камерофонів весни 2026 року

Найуніверсальнішим камерофоном на ринку став Samsung Galaxy S26 Ultra, який обладнаний чотирма модулями: основним, двома телефото та ширококутним.

iPhone 17 Pro, своєю чергою, визнано найкращим камерофоном від Apple на iOS. Крім того, його зручніше носити із собою через компактний розмір. А ще це найкращий смартфон для відеозйомки.

Google Pixel 10a з чистим Android та ІІ-технологіями визнано найкращим камерофоном вартістю до $500. А OnePlus 15 названо найбільш вдалим флагманом, який коштує як модель середнього класу, але відрізняється винятковою автономністю.

Google Pixel 10 з трьома тильними камерами точно оцінять шанувальники чистого Android. А любителі стильних розкладачок будуть у захваті від якості знімків Samsung Galaxy Z Flip7.