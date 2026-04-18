Apple готує iPad Air з спрощеним OLED-екраном

У цілях збереження конкурентної ціни компанія має намір використовувати в iPad Air доступнішу версію OLED-панелей, що відрізняється від рішень, які застосовуються в iPad Pro. Замість флагманської LTPO Tandem OLED з частотою 120 Гц буде використана стандартна LTPS-матриця з гібридною підкладкою, що дозволить знизити собівартість пристрою.

За даними джерел, висока вартість OLED-дисплеїв в iPad Pro вже вплинула на попит, і в сегменті iPad Air Apple розраховує на більш широке поширення технології завдяки оптимізації витрат.

Ключовим постачальником екранів виступить Samsung Display. Компанія, як очікується, почне масове виробництво відповідних панелей наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. Очікується, що оновлений iPad Air вийде у березні-квітні 2027 року.

Усі актуальні смартфони компанії вже використовують OLED-екрани, тоді як усі планшети, за винятком Pro-версій, оснащуються IPS-панелями. За чутками, у майбутньому компанія також почне вбудовувати OLED-дисплеї у свої ноутбуки.