У японських швидкісних поїздах встановлять вікна з 5G-антенами

Японський залізничний оператор JR Central оголосив про модернізацію вагонів класу люкс на лінії Сінкансен. У шести поїздах з’являться окремі купе з вікнами, в які вбудовані антени 5G, та системами активного шумопоглинання, що створюють зону повної акустичної ізоляції для пасажирів. Бронювання квитків відкривається за місяць до відправлення.

Компанія AGC розробила віконні стекла з вплавленими мікроскопічними проволочками, що утворюють антену. Вони підключаються до вбудованого у поїзд Wi-Fi-роутера. На відміну від конкуруючих рішень, де сигнал 5G спочатку потрапляє у вагон і відбивається від стін, тут антена забезпечує пряму видимість між вікном і базовою станцією.

Це критично важливо для Сінкансена, який розвиває швидкість до 285 км/год. При такій швидкості звичайні пристрої постійно втрачають з’єднання, переключаючись між сотами. Пряма видимість дозволяє утримувати потужний і стабільний сигнал 5G, роблячи бортовий Wi-Fi швидшим і надійнішим. Раніше AGC постачала аналогічні вікна для будівель, але для поїздів була розроблена спеціальна версія.

Другий компонент — система активного шумопоглинання Personalized Sound Zone (PSZ) від NTT. Вона працює за тим же принципом, що й у навушниках: мікрофони вловлюють навколишній шум (гул коліс, аеродинамічні потоки, вібрації), електроніка обчислює його форму та генерує інвертовану хвилю. Динаміки, вбудовані в крісла або перегородки, проєктують цю «анти-хвилю», що гасить шум у локальній зоні пасажира.

JR Central пояснив, що технологія призначена для тих, хто не любить носити навушники. Пасажири зможуть дивитися відео на ноутбуці або розмовляти, не турбуючись про фоновий шум поїзда.

Перші два комплекти (по два купе в кожному) з’являться у шести поїздах. Бронювання квитків відкривається за місяць до дати рейсу. Ціни оператор поки не розкрив. Впровадження 5G-вікон і PSZ — частина стратегії JR Central щодо підвищення комфорту на лініях Сінкансен, де традиційно високий рівень шуму і вібрацій. Технологія може бути поширена на інші маршрути в разі успіху пілотної експлуатації.