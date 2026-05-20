Hyundai запатентувала «механіку» для електромобілів без справжньої коробки передач

Hyundai подала патент на новий механізм перемикання передач, який може поєднувати два режими роботи: звичайний автоматичний селектор і стилізовану під механіку схему з окремими положеннями для передач. Ідея особливо добре вписується в майбутні спортивні електромобілі бренду, де коробки передач як такої немає, але виробник уже активно імітує відчуття перемикань.

Як пише Motor1, патент Hyundai описує shift-by-wire систему без механічного зв’язку з трансмісією. Тобто важіль не перемикає фізичні шестерні, а лише передає електронні сигнали блоку керування. Схожий підхід уже використовується в сучасних авто з електронними селекторами, але Hyundai пропонує додати до нього «ручний» сценарій роботи.

Як працює новий механізм

У звичайному режимі селектор може працювати як стандартний автомат: з положеннями Drive, Reverse і Neutral. Але конструкція також передбачає окремий режим, у якому водій зможе переміщати важіль між «передачами» за схемою, схожою на класичну механічну коробку.

У патенті також згадується зчеплення, натискання якого активує ручний режим. Крім того, передбачене положення «нейтралі», коли важіль перебуває між передачами. За даними Carscoops, механізм не має фізичного зв’язку з коробкою передач і фактично є електронною імітацією, але з відчуттям реального перемикання.

Такий підхід може стати розвитком системи N e-Shift, яку Hyundai вже використовує в електричному Ioniq 5 N. Вона імітує перемикання передач, зміну тяги та поведінку спортивного авто з ДВЗ, хоча сам електромобіль фактично не має класичної багатоступеневої коробки. Hyundai описує N e-Shift як систему, що відтворює відчуття ручного перемикання, включно з імітацією відсічки та узгодженням обертів.

Навіщо це електромобілю

Для електромобілів така система не є технічно необхідною. Електромотор видає тягу інакше, ніж двигун внутрішнього згоряння, тому більшість EV обходяться без традиційної коробки передач. Однак для спортивних моделей виробники дедалі частіше намагаються повернути водіям звичні відчуття: звук двигуна, перемикання, втрату тяги між «передачами» та інші елементи, знайомі з бензинових авто.

Hyundai у цьому випадку робить ставку не на практичність, а на емоції від керування. Фізичний важіль із режимом «механіки» може зробити електромобіль більш залученим для водія, особливо якщо йдеться про майбутні моделі лінійки N.

Водночас патент не означає, що така система обов’язково з’явиться у серійному авто. Автовиробники часто патентують технології, які можуть залишитися лише інженерними розробками. Але з огляду на популярність Ioniq 5 N і його імітації перемикань Hyundai явно продовжує шукати способи зробити спортивні електромобілі менш «стерильними» й ближчими до класичних драйверських машин.