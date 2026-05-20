Apple Sports став доступний у понад 170 країнах і отримає функції для ЧС-2026

Apple оголосила про масштабне розширення застосунку Apple Sports. Безплатний застосунок для iPhone тепер доступний для завантаження в App Store у понад 170 країнах і регіонах. До списку додали понад 90 нових ринків, зокрема країни Азійсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Африки.

Apple Sports був представлений у 2024 році як простий застосунок для перегляду спортивних результатів, статистики та розкладів у реальному часі. Тепер компанія розширює його можливості перед FIFA World Cup 2026, який стартує 11 червня 2026 року.

Що додали для Чемпіонату світу

До старту турніру користувачі Apple Sports зможуть переглядати групи ЧС-2026, стежити за всім турніром або окремими збірними та налаштовувати власне табло з результатами. Якщо користувач підписується на команду, застосунок автоматично вмикає Live Activities — вони відображаються на екрані блокування iPhone або на Apple Watch.

Apple також додала турнірну сітку. Вона показуватиме матчі та результати кожного раунду, щоб уболівальники могли відстежувати шлях команди від групового етапу до останнього матчу. Ще одна нова функція — візуальні схеми розташування гравців у стартових складах, які мають дати більше тактичного контексту перед грою.

Інтеграція з Apple TV та Apple News

Під час Чемпіонату світу Apple Sports також дозволить швидко перейти до Apple TV одним дотиком, щоб знайти прямі трансляції матчів у підключених стримінгових сервісах. Окремо передбачена інтеграція з Apple News: користувачі зможуть переходити до редакційного висвітлення турніру, зокрема актуальних заголовків і новин.

MacRumors уточнює, що застосунок Apple Sports і надалі залишається доступним саме для iPhone. Водночас користувачі можуть додавати віджети на iPhone, iPad і Mac, щоб стежити за перебігом турніру в реальному часі.

Таким чином Apple готує Apple Sports до першого великого футбольного турніру після глобального розширення застосунку. Компанія робить ставку на швидкий доступ до рахунків, персоналізовані табло, Live Activities та інтеграцію зі своїми медіасервісами.