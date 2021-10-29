WhatsApp перестане працювати на цих смартфонах вже в понеділок

Вже в понеділок, 1 листопада, месенджер WhatsApp перестане підтримуватися на застарілих смартфонах. Йдеться про пристрої на базі iOS 9 та Android 4.0.4 та більш старих версій.





На офіційному сайті WhatsApp користувачам рекомендується перейти на пристрій, що підтримується, або хоча б зберегти історію чатів – після 1 листопада зробити резервну копію буде неможливо.

Metro зазначає, що закінчення підтримки не обов’язково означає відсутність зв’язку в WhatsApp, проте користувачі не зможуть встановлювати оновлення, що призведе до збоїв чи помилок у роботі. Також видання наводить список смартфонів, на яких WhatsApp перестане підтримуватись з 1 листопада.