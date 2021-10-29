WhatsApp перестане працювати на цих смартфонах вже в понеділок
Вже в понеділок, 1 листопада, месенджер WhatsApp перестане підтримуватися на застарілих смартфонах. Йдеться про пристрої на базі iOS 9 та Android 4.0.4 та більш старих версій.
На офіційному сайті WhatsApp користувачам рекомендується перейти на пристрій, що підтримується, або хоча б зберегти історію чатів – після 1 листопада зробити резервну копію буде неможливо.
Metro зазначає, що закінчення підтримки не обов’язково означає відсутність зв’язку в WhatsApp, проте користувачі не зможуть встановлювати оновлення, що призведе до збоїв чи помилок у роботі. Також видання наводить список смартфонів, на яких WhatsApp перестане підтримуватись з 1 листопада.
- iPhone 4s і старші моделі смартфонів Apple – їх не можна оновити до iOS вище дев’ятої версії.
- Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core та Galaxy Ace 2.
- LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD та 4X HD, а також Optimus F3Q.
- ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 та Grand Memo.
- Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S та Ascend D2.
- Sony: Xperia Miro, Xperia Neo L, Xperia Arc S.
- Інші: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 та THL W8.
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