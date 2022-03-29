100 000 росіян постраждали від “фейкового” аналогу Instagram в Google Play

«Россграм», російський аналог соціальної мережі Instagram, вже представлений обмеженій кількості розробників і журналістів, але сам офіційний додаток у сервісу поки що відсутній — і цим поспішили скористатися шахраї.





У маркетплейсі Play Маркет на смартфонах з ОС Android вже з’явилася фейкова версія програми, за наявною статистикою налічується вже понад 100 000 завантажень. Поки що неможливо навіть попередньо підрахувати, до яких збитків призведе спроба його використання.

Примітно, що встановити “фейковість” програми досить просто за наявності мінімальних знань про мобільний софт – на момент написання новини рейтинг програми становив 1,2 бала, а сам софт фактично є заглушкою на 5,4 Мбайт. Крім того, негайно після спроби відкрити програму він намагається зібрати персональні дані (включно з платіжними) під приводом участі користувача в розіграші численних призів.

Примітно, що фішинговий софт не лише пропущений захистом Google, але й був вилучений з магазину лише недавно, незважаючи на тотально негативні відгуки та, ймовірно, скарги. Паралельно циркулює додаток “Росграм” з одною “с” , можливо, від тих же шахраїв . Судячи з кількості завантажень, він завантажений набагато пізніше.

Нагадаємо, що російський аналог Instagram так і не зміг запуститись в обіцяний день, а дані всіх користувачів, які подавали заявки на його тестування, були злиті в мережу.

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