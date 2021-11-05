Як правильно налаштувати та отримати новий дизайн на Google-телефоні

Після виходу Android 12 компанія Google почала поступово наводити зовнішній вигляд всіх своїх додатків до єдиного дизайну. Сьогодні поговоримо про «дзвонилку», до того ж у нас давно була ідея розповісти, як ми налаштовуємо цю програму на своєму смартфоні, так що, як кажуть, поєднаємо приємне з корисним.





Для початку одразу уточнимо, що жодних складних дій чи підключення до комп’ютера не потрібно, все робиться прямо на смартфоні протягом 5 хвилин. Почнемо з налаштування, але спочатку покажемо, як виглядає нова версія порівняно з минулою.

Елементи управління пофарбовані в нові кольори, завдяки чому програма дійсно стала виглядати більш дружелюбно та стильно.

Правильне налаштування

Відкриваєте налаштування вашого смартфона та заходьте до пункту керування дозволами. Щоб зробити це на нашому Redmi Note 10 Pro ми слідуємо по шляху: Налаштування -> Програми -> Дозволи -> Дозволи додатків -> Телефон

У цьому меню вам потрібно заборонити доступ до здійснення дзвінків та керування ними, оскільки в деяких випадках саме це може стати причиною поганої якості звуку при дзвінках.

Тепер заходьте безпосередньо в Google Телефон, натискаєте на три крапки в правому верхньому кутку і вибираєте пункт Налаштування.

Потім натискаєте на рядок «Акаунти для дзвінків» —> Вхідні дзвінки та активуйте потрібні вам функції, наприклад використовуємо «Приглушити дзвінок при взятті в руки» і відключення дзвінка при перевертанні.

Після цього повертаєтеся в меню і слідуйте в «Розширені налаштування», де ми завжди ставимо рівень вібрації при відповіді на найнижчий рівень і встановлюємо нагадування про пропущені виклики один раз протягом п’яти хвилин.

Тепер повернемося в головне меню налаштувань програми та зайдемо до пункту «Місця поруч», в якому ми рекомендуємо вимкнути доступ до розташування та персоналізації. Так само, якщо на вашому телефоні не так багато вільної пам’яті, можете вибрати видалення записів через 30 днів.

Як отримати новий дизайн?

Заходите в Play Market і скориставшись пошуком знаходите Google Телефон, щоб переконатися в тому, що встановлена ​​остання версія. Після цього знайдіть на сторінці розділ із запрошенням до бета-тестування та натискаєте «Приєднатися».

Після цього вивантажте програму з пам’яті (якщо відкрито), зачекайте від 2 до 10 хвилин і новий вид Google Телефону автоматично активується на вашому Android смартфоні.