Стало відомо, скільки оголошень на OLX є шахрайськими

Аналітики з’ясували, що істотна частина оголошень про продаж нерухомості на вторинному ринку, розміщених на сервісі OLX, належать шахраям, які в реальності хочуть обікрасти покупця. З 74 тисяч пропозицій, викладених на сторінках ресурсу, 2 тисячі є шахрайськими.





Як не потрапити на вудку злочинця

Як показує практика, шахраї обожнюють ринок вторинної нерухомості через те, що там обдурити людину куди простіше, ніж з житлом, що будується. При цьому злочинці використовують одні і ті ж, перевірені часом, методи, про які вам обов’язково потрібно знати, якщо збираєтеся купити квартиру або будинок.

Прописані діти. Часто люди продають житло, в якому виявляються прописані неповнолітні діти, мотивуючи свій вчинок тим, що випишуть їх після того, як «перевірять покупця». На практиці ж дітлахи так і не виписуються навіть після підписання всіх документів, а потім до них «з’їжджаються» батьки, яким «ніде жити». І вигнати цих «подселенців» виявляється куди складніше, ніж здається, навіть через суд.

Проблеми з довіреністю. Ви купили будинок, однак через місяць вам приходить повістка в суд від спадкоємця колишнього власника житла. Виявляється, при покупці ви не впевнилися в актуальності довіреності на житло, а вона виявилася недійсною. Тепер прощайте грошики і з таким трудом придбаний будинок.

Завдаток. Класика жанру – перед покупкою у вас попросили завдаток в пару тисяч доларів, щоб «житло не дісталося іншому покупцеві». Однак ви не пішли до нотаріуса і не завірили договір правильно, обмежившись розпискою. Але ви не знали, що такий вид договору є всього лише передачею грошей в борг, а повернення цих коштів – справа дуже клопітка, навіть через суд.

Це далеко не всі хитрощі шахраїв, тому будьте дуже обережні при покупці житла.