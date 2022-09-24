Додаємо Dynamic Island на будь-який Android смартфон. З’явився безкоштовний додаток

Динамічний виріз Dynamic Island у нових iPhone 14 Pro і 14 Pro Max сподобався багатьом. Він успішно інтегрований у систему, і пропонує безліч варіантів використання. Тому поява схожої фічі на Android була лише питанням часу.

Довго чекати не довелося, перша робоча програма dynamicSpot вже доступна для скачування. Її розробив один із користувачів з форуму XDA з ніком Jawomo. dynamicSpot додає такий самий «острівець», який відображає повідомлення і розкривається після торкання.

На додаток до цього, dynamicSpot можна ще й налаштувати: змінити розмір, ступінь закруглення та положення «острівця», підключити відображення відразу двох спливаючих повідомлень, додати міні-віджети з таймером та індикацією заряду батареї.

Завантажити утиліту можна безкоштовно з Google Play . Щоправда, поки що вона перебуває у бета-версії. При бажанні можна купити і платну dynamicSpot, в якій більше можливостей. Наприклад, взаємодія з dynamicSpot на екрані блокування та додаткові дії при одинарному та довгому натисканні.