Telegram заблокував “головний бот розвідки” України

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України повідомило, що Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів країни, зокрема “бот розвідки”.

“Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема, заблоковано “головного бота розвідки”, – йдеться в повідомленні відомства в Telegram.

Там вважають, що це сталося всупереч правилам і публічним заявам, які публічно декларувало керівництво месенджера.

У ГУР українського міноборони додали, що відновлюють роботу бота на інших платформах.

28 квітня повідомлялося, що Telegram відключив кілька українських чат-ботів, які збирали дані про розташування російських військ і об’єктів. Також було також заблоковано бота, який сповіщав про безпілотні літальні апарати Shahed.