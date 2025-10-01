Microsoft випустила велике оновлення Windows 11 25H2

Microsoft розпочала розповсюдження великого оновлення Windows 11 — версії 25H2. Користувачі Windows 11 24H2 отримують оновлення у вигляді невеликого пакета активації, що робить процес швидким і майже непомітним.

Версії 24H2 і 25H2 побудовані на спільній кодовій базі, тому набір функцій у них однаковий. Різниця в тому, що в 25H2 активовані раніше приховані можливості і реалізовані зміни в системі безпеки. Серед них — нові механізми захисту від вразливостей і інструменти для розробників з підтримкою ШІ-алгоритмів.

Разом з цим Microsoft відмовилася від деяких застарілих компонентів: у Windows 11 25H2 більше немає PowerShell 2.0 і консольної утиліти WMIC. Для корпоративних і освітніх клієнтів додана підтримка Wi-Fi 7, а також розширені можливості з управління попередньо встановленими додатками.

Оновлення встановлюється по-різному — залежно від версії ОС. З Windows 11 24H2 перехід займе кілька хвилин, а ось користувачам 22H2 і 23H2 доведеться пройти повноцінне оновлення з перезаписом системи. Для чистої установки компанія також виклала ISO-образи нової версії на своєму сайті.

Microsoft зазначає, що поширення відбуватиметься поетапно, а всі користувачі отримають оновлення протягом найближчих місяців. Термін підтримки Windows 11 версії 25H2 становитиме 24 місяці для версій Home і Pro та 36 місяців — для Enterprise і Education.