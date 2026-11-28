Кабінет міністрів запускає масштабну звірку даних військовозобов’язаних. Постановою №1466 від 25 листопада уряд доручив перевірити відомості про всіх чоловіків віком від 17 до 60 років, які містяться в реєстрі «Оберіг». Для цього Державна міграційна служба передасть Міністерству оборони паспортні дані, адреси і навіть цифрові фото облич, повідомляє «Судово-юридична газета». Результати звірки зрештою з’являться і в застосунку «Резерв+».

У тексті постанови мету верифікації описано як забезпечення «цілісності, повноти та достовірності» реєстрових даних. Звіряти між собою будуть три бази — відомчу інформаційну систему ДМС, Єдиний державний демографічний реєстр і власне «Оберіг».

З відомчої системи ДМС, а саме з частини, що містить відомості з реєстрів територіальних громад, Міноборони отримає РНОКПП, реквізити паспорта громадянина України, унікальний номер запису в демографічному реєстрі (УНЗР), прізвище, ім’я та по батькові, дату й місце народження, стать, задеклароване або зареєстроване місце проживання, а також відомості про громадянство.

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Демографічний реєстр додатково передасть реквізити закордонного паспорта та інформацію про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон, залишення за кордоном або повернення в Україну. Окремим пунктом у переліку значиться відцифрований образ обличчя людини.

Результати звірки з базами ДМС згодом відобразяться в «Резерв+»

Після отримання даних Міноборони має провести верифікацію та оновити записи в «Оберегу». На внесення змін в автоматизованому або ручному режимі відведено 120 календарних днів після завершення звірки, тож оновлена інформація в «Резерв+» може з’являтися не одразу.

Це не перша подібна інтеграція. Раніше вже повідомлялося, що Державна податкова служба також передасть до «Оберегу» дані українців віком від 18 до 60 років. Держава поступово зводить в одну систему всі реєстри, де є інформація про чоловіків призовного віку, і «загубитися» в базах стає дедалі складніше.

Після такої звірки старі помилки в даних, як-от неактуальна адреса, недійсний паспорт чи неправильно записане прізвище, можуть виправитися автоматично. Водночас не виключена й поява нових розбіжностей між базами. Тому варто вже зараз відкрити «Резерв+», перевірити свої дані й у разі неточностей подати запит на виправлення заздалегідь. Насамперед це стосується тих, хто нещодавно змінював прізвище чи місце проживання або оформлював закордонний паспорт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в «Резерв+» запрацювала функція «Виправити дані онлайн», яка дозволяє подати запит на перевірку проблемного статусу в реєстрі «Оберіг» без візиту до ТЦК.