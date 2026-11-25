NVIDIA випустила новий драйвер GeForce Game Ready 621.40 WHQL і вдруге за короткий час заявила, що виправила помилку, через яку відеодрайвер постійно записував дані на SSD. Попередня спроба, драйвер-хотфікс 621.35, у частини користувачів проблему так і не усунула.

Винуватцем виявився лог-файл nvlog.nvlgstg, який драйвер перезаписував надто часто, навіть коли комп’ютер просто простоював. Для SSD це неприємно, адже кожен твердотільний накопичувач має обмежений ресурс записів, і зайві гігабайти щодня поступово наближають його до зносу. Після виходу 621.35 частина власників відеокарт повідомила, що лог і далі розростається, тож тепер NVIDIA знову запевняє, що цього разу проблему вирішено.

Окрім виправлення, новий драйвер додає підтримку Warhammer 40,000: Dawn of War IV з технологією DLSS 4.5 Super Resolution, мультикадрової генерації DLSS 4.5 в Assetto Corsa Rally і нейронного рендерингу DLSS 5 у Where Winds Meet. Також NVIDIA виправила збій OptiX Denoiser у Chaos Vantage на високій роздільній здатності та неправильні кольори під час відтворення відео H.265 з профілем DJI D-Log у застосунках «Фотографії» і «Медіапрогравач» Windows.

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Завантажити GeForce Game Ready 621.40 WHQL можна через застосунок NVIDIA App або з офіційного сайту компанії. Якщо ви помічали підозріло високу активність накопичувача у простої, оновитися варто якомога швидше.