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Monobank зіткнувся з проблемою: платежі не проходять

03.04.2023
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Через технічну проблему платежі, здійснені вранці в понеділок (3 квітня), не були оброблені, і одержувачі не отримали свої кошти.

У відповідь на запити клієнтська служба банку запросила копію квитанції про здійснення переказу, після чого відповіла: “Вибачте за тимчасові незручності:

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“Просимо вибачення за незручності. Наразі ми відчуваємо труднощі на нашому боці, що може вплинути на вашу здатність користуватися додатком або здійснювати платежі. Питання було передано на найвищий рівень, і наші фахівці докладають усіх зусиль, щоб вирішити його якнайшвидше. Просимо вас з розумінням поставитися до цієї ситуації. Ми цінуємо ваше розуміння та терпіння”.


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03.04.2023
Менше хвилини
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