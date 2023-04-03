Monobank зіткнувся з проблемою: платежі не проходять

Через технічну проблему платежі, здійснені вранці в понеділок (3 квітня), не були оброблені, і одержувачі не отримали свої кошти.

У відповідь на запити клієнтська служба банку запросила копію квитанції про здійснення переказу, після чого відповіла: “Вибачте за тимчасові незручності:

“Просимо вибачення за незручності. Наразі ми відчуваємо труднощі на нашому боці, що може вплинути на вашу здатність користуватися додатком або здійснювати платежі. Питання було передано на найвищий рівень, і наші фахівці докладають усіх зусиль, щоб вирішити його якнайшвидше. Просимо вас з розумінням поставитися до цієї ситуації. Ми цінуємо ваше розуміння та терпіння”.