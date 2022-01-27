Експерти розповіли, чим насправді заповнена пам’ять смартфону: наглядні графіки

Де знайти наочну інформацію, чим забита пам’ять телефону? Як точно дізнатись, чому на смартфоні немає вільного місця? Є кілька способів отримати доступ до такої інформації.





Налаштування телефону

Найшвидший, але менш інформативний спосіб з’ясувати, що саме забиває пам’ять смартфона – переглянути дані в налаштуваннях. Вони знаходяться в розділі «Пам’ять» або «Сховище». Тут є кілька розділів (типів файлів), а також те, скільки місця кожен з них займає. Для отримання більш детальної інформації необхідно натиснути назву розділу — відкриється список всіх файлів цього типу.

Програми для аналізу пам’яті телефону

Наочніші графіки, діаграми та інші способи відображення того, чим забита пам’ять, доступні лише в сторонніх програмах. Більшість із них безкоштовні, їх можна завантажити у Google Play. Розкажемо про найкорисніші і найпростіші з них.

“Аналізатор дисків, хмарних сховищ, SD, USB” (Disk Usage & Storage Analyzer)

Мобільний додаток, за допомогою якого можна переглянути завантаженість пам’яті не тільки у внутрішній пам’яті телефону, але й на карті SD, в хмарних сховищах та інших носіях. Інформація представлена ​​у вигляді кругових діаграм, де можна вибрати тип розподілу даних:

За типами файлів – буде показано, скільки та який тип файлів займає місця на телефоні.

За папками та файлами.

Другий тип найбільш корисний, тому що в різноманітності папок внутрішньої пам’яті або карти SD можна легко заплутатися. Програма розподіляє всі папки та окремі файли за вагою та видає ці дані у вигляді наочної діаграми.

DiskUsage

Ця програма сортує папки в пам’яті телефону за розміром, що дозволяє власнику знайти великі файли, про які він навіть не міг знати. Відображення у вигляді схеми дозволяє легко зрозуміти, що займає місце на телефоні і що слід видалити.

Інтерфейс досить простий і без зайвих функцій, а розмір програми всього 159 КБ – підійде навіть для телефону практично з повністю забитою пам’яттю.

“Аналізатор сховища: звільніть місце”

Програма, яка дозволяє детально переглянути вміст будь-якої папки на телефоні у вигляді діаграми. Окремі сегменти діаграми забарвлені у різні яскраві кольори, щоб користувачеві було легше їх відрізняти. Будь-яку папку можна відкрити та переглянути її вміст у двох варіантах:

У вигляді списку, де напроти кожного файлу вказано, скільки відсотків від загального розміру папки він займає. Як наочна діаграма.

Тут можна відразу видалити непотрібні файли, не намагаючись знайти їх знову через вбудований менеджер на телефоні.

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