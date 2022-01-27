Експерти розповіли, чим насправді заповнена пам’ять смартфону: наглядні графіки
Де знайти наочну інформацію, чим забита пам’ять телефону? Як точно дізнатись, чому на смартфоні немає вільного місця? Є кілька способів отримати доступ до такої інформації.
Налаштування телефону
Найшвидший, але менш інформативний спосіб з’ясувати, що саме забиває пам’ять смартфона – переглянути дані в налаштуваннях. Вони знаходяться в розділі «Пам’ять» або «Сховище». Тут є кілька розділів (типів файлів), а також те, скільки місця кожен з них займає. Для отримання більш детальної інформації необхідно натиснути назву розділу — відкриється список всіх файлів цього типу.
Програми для аналізу пам’яті телефону
Наочніші графіки, діаграми та інші способи відображення того, чим забита пам’ять, доступні лише в сторонніх програмах. Більшість із них безкоштовні, їх можна завантажити у Google Play. Розкажемо про найкорисніші і найпростіші з них.
“Аналізатор дисків, хмарних сховищ, SD, USB” (Disk Usage & Storage Analyzer)
Мобільний додаток, за допомогою якого можна переглянути завантаженість пам’яті не тільки у внутрішній пам’яті телефону, але й на карті SD, в хмарних сховищах та інших носіях. Інформація представлена у вигляді кругових діаграм, де можна вибрати тип розподілу даних:
- За типами файлів – буде показано, скільки та який тип файлів займає місця на телефоні.
- За папками та файлами.
Другий тип найбільш корисний, тому що в різноманітності папок внутрішньої пам’яті або карти SD можна легко заплутатися. Програма розподіляє всі папки та окремі файли за вагою та видає ці дані у вигляді наочної діаграми.
DiskUsage
Ця програма сортує папки в пам’яті телефону за розміром, що дозволяє власнику знайти великі файли, про які він навіть не міг знати. Відображення у вигляді схеми дозволяє легко зрозуміти, що займає місце на телефоні і що слід видалити.
Інтерфейс досить простий і без зайвих функцій, а розмір програми всього 159 КБ – підійде навіть для телефону практично з повністю забитою пам’яттю.
“Аналізатор сховища: звільніть місце”
Програма, яка дозволяє детально переглянути вміст будь-якої папки на телефоні у вигляді діаграми. Окремі сегменти діаграми забарвлені у різні яскраві кольори, щоб користувачеві було легше їх відрізняти. Будь-яку папку можна відкрити та переглянути її вміст у двох варіантах:
- У вигляді списку, де напроти кожного файлу вказано, скільки відсотків від загального розміру папки він займає.
- Як наочна діаграма.
Тут можна відразу видалити непотрібні файли, не намагаючись знайти їх знову через вбудований менеджер на телефоні.