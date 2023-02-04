$5000 на власний стартап: у Мінцифри розповіли, як отримати

В українців з’явився шанс отримати $5 тис. на започаткування бізнесу. Про чергову можливість запустити власний стартап практично задарма розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України. Щоб виграти гроші на втілення своєї бізнес-ідеї, потрібно взяти участь у конкурсі Science&Business – GIST Pitch Days. Учасники, що представлять найкращі інноваційні проекти, отримають $5 тис. на їх реалізацію та подальший розвиток.

Презентовані на GIST Pitch Days проекти буде оцінювати професійна команда експертів, яка вибере 24 найкращі інноваційні ідеї в галузі науки. Саме їх автори і отримають заповітний грошовий приз у розмірі $5 тис. В рамках конкурсу можна буде представити бізнес-ідею у будь-якому з перелічених нижче напрямків:

охорона здоров’я;

екологія та енергетика;

біо- та агротехнології;

промисловість та інфраструктура.

Подати заявку на участь у конкурсі інноваційних бізнес-проектів можна до 20 лютого. Для цього потрібно перейти за цим посиланням та пройти нескладну процедуру реєстрації. Загальна сума яку «розіграють» в рамках конкурсу стартапів, складе $120 тис. Всі ці гроші підуть на розвиток нових ідей, що покликані зробити життя в Україні більш комфортним та безпечним для її мешканців.

У Мінцифри зазначили, що організатором даного заходу є Український фонд стартапів за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Міносвіти та науки України та Ініціативи «Глобальні інновації через науку та технології» (GIST).

Завдяки цьому та іншим схожим проектам фінансування стартапів, українці мають можливість не лише втілити свою мрію, започаткувати власну справу, а й значно поліпшити якість життя своїх співгромадян. Інновації в галузі промисловості, енергетики, охорони здоров’я, екології тощо, допоможуть Україні впевнено встати на ноги після війни. З їх допомогою буде значно легше відбудувати країну, відновити її промисловий потенціал та економіку в цілому.