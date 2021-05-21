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Смартфони користувачів банків масово заражені вірусами

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Експерти в сфері кібербезпеки з’ясували, що через підвищення активності інтернет-злочинців все більша кількість телефонів з встановленими банківськими додатками заражена троянами і іншим шкідливим софтом. Так само зросла кількість фішингових сайтів, які часто смартфони цими вірусами і заражають.


Фахівці б’ють на сполох – інтернет-шахраї активізуються

Дану інформацію надали співробітники компанії Lookout. Вони зібрали невтішні дані – за 2020 рік активність хакерів та інтернет-злочинців зросла в кілька разів, якщо порівнювати з 2019 роком. Ще більший стрибок їх роботи спостерігається в 2021 році – кількість фішингових сторінок в інтернеті зросла на 125% тільки за перший квартал. 50% з них спрямовані на корпоративних клієнтів, інші – на приватних. Завдання у подібних ресурсів просте:

  • зламати телефон користувача;
  • викрасти його особисті дані;
  • вкрасти гроші з банківських рахунків.

Згідно з інформацією від Lookout, одна фішингова атака може надати злочинцю вичерпні дані про клієнта. Потім ці дані складуються, а готові бази перепродуються аферистам і шахраям. Також телефони попутно заражаються вірусами-троянами, які можуть скачувати секретні дані для входу в банківські акаунти і передавати їх злочинцям.

На жаль, масштаб атак настільки високий, що виробники смартфонів просто не встигають підлаштуватися під них. Оновлення для Android і iOS виходять із запізненням і не перекривають всі лазівки, які використовують злочинці. Однак багато що залежить і від самого користувача – себе можна захистити, якщо використовувати офіційні додатки, а також не переходячи за неперевіреними посиланнями.

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