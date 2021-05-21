Огляд Huawei Band 6 – цікава альтернатива, проте не ідеальна

Huawei Band 6 — це найновіший гаджет у лінійці Huawei Band. Його можна придбати за ціною від 1444 гривні, і за ці гроші ви отримаєте більший дисплей, ніж у браслетів всіх попередніх поколінь.





Цей фітнес-трекер здатен відстежувати фізичну активність, рівень якості сну, частоту сердечних скорочень, рівень стресу тощо. Компанія Huawei також обіцяє вразити нас автономністю, тривалістю до двох тижнів, але давайте подивимось, як покаже себе браслет під час щоденного користування.

Дизайн і якість виконання

Huawei Band 6 — це тонкий гаджет, вишуканості якому додає металевий полірований безель, чого бракує іншим аксесуарам у цій ціновій категорії. Дизайн браслета подібний до більш дорожчого Huawei Watch Fit, але в останнього більш прямокутна форма.

Гордістю Huawei Band 6 є 1.47 дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 194×368 пікселів і співвідношенням екрану до решти корпусу 64%. Екран досить яскравий, хоча на сонці можна впіймати відблиски. На щастя, відбитки пальців на ньому майже не залишаються.

Huawei Band 6 постачається у чотирьох кольорах: чорний, зелений, помаранчевий і рожевий. На огляді у нас була чорна версія. Матовий силіконовий ремінець виглядає мило, але на дотик — дешевий. Крім того, він — незнімний, а отже його не можна міняти так легко, як на браслетах-конкурентах.

Вага фітнес трекера складає всього 18 г — він майже не відчувається на руці. Його дуже зручно носити, довгий час не знімаючи з зап’ястя. Однак, після енергійного тренування рука дуже пітніє, тому промивати і сушити браслет треба обов’язково.

Гаджет має спортивний вигляд, цей аксесуар гарно підкреслює інше спортивне спорядження. Але до одягу на щодень він вже не так пасує.

Керувати Huawei Band 6 можна свайпами на екрані і кнопкою на правій грані гаджета. Аксесуар має захист від води 5ATM, його легко використовувати в басейні.

Програмне забезпечення та функції

Браслет Huawei Band 6 підтримує 96 різних видів тренувань. Однак “з коробки” основні доступні тренування — це біг, ходьба, плавання в басейні, велотренажер, кросфіт та веслування на тренажері.

Фітнес-трекер має функцію постійного вимірювання пульсу, але вона працює ненадійно. Ми часто помічали, як показники стрибають, а результати не збігаються з результатами інших фітнес-трекерів. Показники можна використати як орієнтир під час тренування, але для точного вимірювання є інші гаджети з кращою реалізацією цієї функції.

Крім того, браслет вимірює рівень кисню в крові (SpO2) і рівень стресу, хоча ці функції не мають офіційної медичної сертифікації. Але показники цих функцій виявились більш точними. Браслет також вимірює якість сну і має базові інструменти, такі як таймер, будильник, прогноз погоди і приймання сповіщень з телефону.

Є також автовизначення тренувань: трекер сам здогадується коли ви починаєте тренування і коли його закінчуєте. Ця функція часто спрацьовує помилково, як і в інших гаджетів: краще її вимкнути і вмикати відстеження вправ вручну.

Трекер також допомагає робити дихальні вправи, під час яких ви можете встановити швидкість дихання і обрати необхідну тривалість. Це досить корисний інструмент для тих, хто хоче навчитись зосереджуватись, або використовує браслет для зниження рівня стресу.

Фітнес-трекер не обладнаний GPS, а отже ви не зможете записати карту вашого тренування без телефона.

Додаток-компаньйон та продуктивність

Всі дані, які збирає Huawei Band 6, зберігаються у додатку-компаньйоні Huawei Health, який можна завантажити і встановити і на iOS, і на Android. Програма має чистий і легкий інтерфейс, поділений на секції, такі як активність, сон, стрес, рівень SpO2, вага, кількість кроків і моніторинг пульсу.

Додаток також містить розділ для курсу вправ. Програмою можна користуватися як путівником по різних типах вправ, таких як біг-ходьба, легкі тренування, біг з метою спалювання жиру чи високоінтенсивні інтервальні тренування. Трекер автоматично розпочне запис тренування, коли ви натиснете кнопку в програмі. В такому випадку слід мати з собою телефон, хоча це не зовсім зручно для бігунів.

Додаток підтримує MyFitnessPal і Google Fit, що надає йому велику перевагу перед конкурентами від Amazfit.

Час роботи акумулятора

Гордість Huawei Band 6 — тривалий час роботи акумулятора за свою ціну. Компанія Huawei стверджує, що трекер може тримати заряд до двох тижнів — і це справді так. Ми користувались браслетом для тренувань близько п’яти разів на тиждень і кілька разів вмикали відстеження якості сну — трекер показав майже такий результат, як і було обіцяно. Навіть коли рівень заряду впав нижче 10%, нам вдалось покористуватись браслетом ще кілька днів, вмикаючи при цьому запис тренувань.

Зарядити гаджет до 100% можна за пару годин. Беручи до уваги наявність функції постійного вимірювання пульсу, тривала робота акумулятора додає балів Huawei Band 6.

Висновки

Huawei Band 6 має кілька приємних особливостей. Він обладнаний об’ємним акумулятором, великим та чітким дисплеєм і підтримує широкий діапазон тренувань — і все це за доступну ціну.

Однак погоду псує дивно реалізована функція вимірювання пульсу, відсутність GPS і незнімний ремінець. Все ж, найбільше розчарування — це вимірювання пульсу, так як ця функція впливає на результати в записах тренувань.

Порівнюючи з іншими конкурентами цей трекер програє по функціях, але якщо він вам сподобався, це означає, що перемогу Huawei Band 6 отримав як стильний гаджет, а не як функціональний.

Характеристики Huawei Band 6