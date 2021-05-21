Огляд Honor Band 6: новий бюджетний фітнес-браслет з великим дисплеє

Здається, компанія Honor вирішила зіграти в рулетку, піднявши ціну на електронний аксесуар Band 6, але ставка виявилась вдалою, оскільки годинник отримав надійні основні функції відстеження активності, плавний користувацький інтерфейс і набагато більший дисплей.





Переваги:

Дисплей, більший, ніж у Band 5

Надійне відстеження сну і пульсу

Швидке заряджання акумулятора

Недоліки:

Режим відстеження стресу викликає сумніви

Режим відстеження стресу викликає сумніви Проблеми з підключенням до пристроїв з iOS

Як визначити межу, коли фітнес-трекер перестає бути звичайним фітнес-браслетом? Можливо, вам здалось, що ми хочемо пожартувати, але в нас справді виникло таке запитання, коли ми тестували новий Honor Band 6. Honor Band 5 дійсно справляв враження звичайного фітнес-браслета без наворотів завдяки тонкому корпусу і дисплею, завширшки як ремінець. Гаджет наступного покоління може похвалитись більшим, більш модульним дисплеєм і деякими додатковими функціями. І, хоча його ціна наближена до доступного фітнес-трекера, він все ж до біса подібний на смарт-годинник з розширеними функціями!

Стрімкий стрибок в еволюції лінійки Band відбувся після того, як шляхи Huawei і Honor розійшлись: остання була продана китайським технічним гігантом минулого листопада 2020 року. Honor завжди позиціонувався як бюджетний суб-бренд компанії Huawei. Для повного використання можливостей Band 6 дотепер необхідно встановлювати додаток Huawei Health. Але зараз, здається, Honor планує випускати більш яскраві гаджети за вищою ціною, оскільки Band 6 суттєво дорожчий за Band 5.

Тому перше запитання, яке слід задати, стосується ціни Honor Band 6. Чи виправдовує гаджет вищу ціну? Ми носили Band 6 кілька днів, спробували різні функції і про свої враження ми розповімо далі.

Що собою представляє Honor Band 6?

Band 6 — це найновіше покоління фітнес-браслетів від компанії Honor. Компанія Honor завжди випускала доступні смарт-годинники, на чолі з флагманом Honor Watch GS Pro, які були суттєво дешевшими за продукти від Apple, Samsung і Fitbit. За ціною, найближчими конкурентами Band 6 є Samsung Galaxy Fit 2 і Xiaomi Mi Smart Watch Lite.

На що здатний Honor Band 6?

Ось короткий перелік різноманітних функцій, які ви знайдете в Honor Band 6:

Смарт-браслет Honor Band 6 відстежує частоту сердечних скорочень (пульс), рівень кисню в крові, якість сну та рівень стресу. Для отримання даних і звітів потрібно встановити на свій смартфон додаток Huawei Health.

Цей смарт-годинник також дозволяє жінкам відстежувати менструальний цикл, щоправда функція доступна лише для користувачів Android.

Фітнес-трекер здатен відстежувати і аналізувати десять видів тренувань.

На екран виводяться сповіщення про дзвінки, повідомлення, отриману електронну пошту і повідомлення від соціальних мереж, якщо ви з’єднаєте гаджет зі смартфоном.

Для перегляду також доступний прогноз погоди.

Скільки коштує Honor Band 6?

Роздрібна ціна на Honor Band 6 складає $44 на майданчику Аліекспрес.

Чи вартий Honor Band 6 грошей, які за нього просять?

Так, але слід зазначити, що ціна — справедлива, ні більше, ні менше. Honor Band 5 продавався за ціною 29 доларів, це означає, що Band 6 подорожчав майже вдвічі — для бюджетного гаджета це досить високий стрибок ціни.

Підвищення ціни компанія аргументує більшим дисплеєм, доповнення, на наш погляд, варте грошей, і деякими додатковими функціями, які нас вразили менше, але розповімо про все по черзі.

Зовнішній вигляд Honor Band 6

За дизайном Honor Band 6 сильно не вирізняється і виглядає як простий і функціональний пристрій. Для доступного електронного аксесуара це цілком нормально. За такою ціною смарт-годинник з топовим виглядом вибирати безглуздо. Однак нам дуже сподобався набір циферблатів, які встановлені в годиннику.

Незважаючи на зміну в дизайні, Band 6 зберіг тонкий і акуратний зовнішній вигляд, але гаджет може виглядати дивно на руці з об’ємним і широким зап’ястям. Дисплей нового аксесуара, згідно реклами Honor — на 148% більший за дисплей попередньої моделі. Новий дисплей має діагональ 3.7 см, а це — дуже приємна обновка для лінійки.

Незважаючи на збільшений розмір, дисплей має обмеження в об’ємі тексту, який виводиться для сповіщень. Проте тепер екран поміщає більше даних для одночасного відображення: пульс, рівень кисню в крові, графік рівня стресу, графік якості сну, з якими можна взаємодіяти і отримувати більш детальну статистику за тиждень, місяць, чи рік.

Також браслет показує досягнення основних цілей у вигляді трьох кілець, дизайн яких виробник позичив, ймовірно, в Apple. Ці три набори даних (зроблені кроки, пройдена відстань, виконані вправи) мають строго підковоподібну форму, але вони такі ж корисні, як і візуальні сигнали ваших щоденних цілей.

Годинник сидітиме як влитий навіть на худому зап’ясті. Доступні кольори: Meteorite Black, Coral Pink і Sandstone Grey.

Характеристики Honor Band 6

Ми переконались, що більшість функцій Band 6 виконує відмінно. Як тільки ми одягли годинник на руку, він одразу почав вимірювати пульс. Наступного ранку ми побачили детальний звіт про якість сну. Крім того, гаджет відразу розпізнав початок вечірньої пробіжки і самостійно її записав.

На жаль, Band 6 не виправдав наших сподівань у вимірюванні рівня стресу, функція працює візуально добре, але ґрунтується на якихось сумнівних даних. Замість того, щоб показувати рівень стресу безпосередньо на екрані, функція рівня стресу в Band 6 реалізована через додаток Huawei health. Щоб її запустити, необхідно провести калібрування у вигляді натискання кнопок «Погоджуюсь» і «Не погоджуюсь», коли на екрані з’являються нудні і заїжджені твердження типу «Моє життя не має сенсу».

Ми не маємо нічого проти Інституту психології при Академії наук Китаю, але ми не впевнені, що на питання екзистенційного характеру можна відповісти так однозначно, як пропонує програма: ви або кажете «Так», або «Впевнено, так», або «Ні», або «Категорично, ні». Ми провели тест тричі, і тричі отримали відповідь, що стрес-тест пройдено успішно. Проте відчуття точності тесту у нас не виникло, як це реалізовано у Fitbit Sense (щоправда, набагато дорожчому за Band 6), який вимірює електричну активність вашої шкіри (перевірена реакція на бій або політ у літаку).

Іронія полягає також в тому, що гаджет, який має допомогти вам боротись зі стресом, насправді буде постійно транслювати вам на екран потік повідомлень з різних месенджерів, електронної пошти і соціальних мереж. На щастя, за вашим бажанням, ви можете вимкнути ці сповіщення, а вібрацію, яка тут досить відчутна, зменшити до мінімуму.

Наступна функція, в якій ми розчарувались, це трекер менструального циклу. Ми не змогли її перевірити, і не тому, що у нас Y хромосоми, а тому, що ми користуємось iPhone. На сайті компанії Honor є непомітне пояснення, що функція доступна тільки для пристроїв з операційною системою Android, починаючи від версії 5.0 і вище.

Що можна сказати про акумулятор в Honor Band 6?

Компанія Honor обіцяє термін роботи гаджета від акумулятора до 14 днів. Через тиждень тривалого використання рівень заряду нашого годинника знизився до 40%, тому можна впевнено говорити про 11-12 роботи від акумулятора, що є достойним результатом.

Гаджет має функцію швидкого заряджання, Honor обіцяє, що 10 хвилин заряджання забезпечує трекеру 3 дні роботи. За результатами нашого тесту, за 10 хвилин заряд Honor Band 6 піднявся з 39% до 76%. Більшість простих гаджетів компенсують відсутність екзотичних функцій довгим строком роботи акумулятора. Band 6 теж не виняток.

Наскільки легко налаштувати і користуватись Honor Band 6?

Нам вдалось налаштувати годинник на iPhone менше, ніж за 5 хвилин.

Всередині білої коробки є ще один білий пакунок, де ви знайдете Band 6, частково заряджений для негайного використання. Під годинником знаходиться кабель з магнітною зарядкою, довжиною 50 см. Блок живлення в комплект не входить, що вже давно стало нормою.

Потрібно завантажити і встановити додаток Huawei Health і створити в ньому обліковий запис, щоб користуватись всіма функціями смарт-браслета. Варто поруч мати ваги, в додаток потрібно внести свою вагу. З’єднання Band 6 з iPhone через Bluetooth відбулось без проблем, але сам додаток Huawei Health оформлений не в стилі iOS, що наштовхує на думку про можливі проблеми з сумісністю.

Наше рішення: чи варто купувати Honor Band 6?

Якщо вам потрібен бюджетний електронний аксесуар з великим дисплеєм і достойними функціями відстеження, Honor Band 6 буде розумним вибором. Він дорожчий за Band 5, але чудово виконує свої фітнес функції. Щоправда, варто одразу забути про функцію визначення рівня стресу: вона вам ніяк не допоможе.

Оцінка:

Дизайн: 3.5/5

3.5/5 Особливості: 3.5/5

3.5/5 Функції: 3.5/5

3.5/5 Акумулятор: 4 /5

4 /5 Співвідношення ціни до якості: 3.5/5

3.5/5 Легкість налаштування: 4/5

4/5 Загальна оцінка: 3.5/5

Де можна купити годинник Honor Band 6

Зараз Honor Band 6 можна купити на Аліекспресс за ціною від $44.