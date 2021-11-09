Огляд TCL 10 Pro – коли отримуєш більше за менші гроші

Смартфон TCL 10 Pro чимось нагадує моделі від OnePlus – схожий на флагманський пристрій, але коштує набагато менше. Говорячи про ціну, він дешевший за OnePlus 8 і обійдеться вам у 6 тисяч гривень.





Нехай назва компанії TCL більшості наших читачів незнайома, багато продуктів цього азіатського гіганта мають великий попит у всьому світі. Протягом останніх кількох років компанія є власником відомих брендів і випускає смартфони BlackBerry, а також Alcatel під власною ліцензією. Крім того, TCL випускає велику частку телевізорів, і насправді це дуже великий китайський виробник, а не нове ім’я у світі електроніки.

Проте 10-лінійка — перша для TCL, що продається на зарубіжних ринках. Відмінна новина полягає в тому, що для моделі за 6-7 тисяч гривень, 10 Pro чудовий з позиції ціни та якості. Продуктивність девайсу висока, залізо не було урізано для зниження ціни, залишився роз’єм 3,5 мм для навушників, а дисплей дуже хороший для цієї категорії.

З іншого боку, в апараті немає підтримки 5G мереж, а матово-скляну задню поверхню легко пошкодити. Інтерфейс вимагає доопрацювання, а камера далека від ідеалу. Крім того, TCL чекає серйозне суперництво з Realme 6, який коштує дешевше.

Характеристики TCL 10 Pro

Дисплей 6,47-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів (398 ppi) Процесор Qualcomm Snapdragon 675 Оперативна пам’ять 6 ГБ Внутрішня пам’ять 128 ГБ із підтримкою карт microSD Система та ПЗ Android 10 з TCL UI Основні камери 64-МП + 16-МП широка з кутом огляду 123° + 5-МП макрооб’єктив + 2-МП відеокамера з наднизьким освітленням Фронтальна камера 24-МП Зв’язок та підключення Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/Glonass/Galileo, FM-радіо Акумулятор 4500 мАч з підтримкою Quick Charge 3.0 (до комплекту входить зарядний пристрій на 18 Вт) Розміри та вага 158,5×72,4×8,6 мм та 187 грам Ціна 220 $ (6-7 тисяч гривень) Дизайн та зовнішній вигляд TCL 10 Pro – один із тих смартфонів, які коштують набагато дешевше, ніж виглядають. Передня та задня частина покрита склом Gorilla Glass 5, а посередині знаходиться алюмінієва рамка. Обидві сторони закруглюються в стилі 2.5D, причому це виглядає набагато привабливіше, ніж у конкурентів у цій ціновій категорії. Задня кришка тут з чорним матовим покриттям, яке при попаданні на нього світла набуває срібних відтінків. Порушує цю одноманітність лише горизонтальна смужка модуля з камерами, причому з обох боків розташовано по одному LED-спалаху, чому весь набір виглядає симетрично та приємно. Однак задню кришку легко подряпати, на щастя в комплекті з телефоном іде силіконовий чохол. Модуль з камерами не випирає, а функцію захисту сенсорів виконують обидва спалахи, чиї пластикові лінзи трохи виступають над поверхнею та рятують від потенційних подряпин. Всі кнопки в 10 Pro металеві, і відчуттів дешевизни вони не викликають. На верхній стороні розташовані ІЧ-порт та 3.5-мм роз’єм для навушників, праворуч – клавіші включення та зміни гучності. Зліва знаходиться кнопка виклику голосового помічника Google, але з нею є проблеми – легко випадково натиснути, а асистента буде викликано навіть при заблокованому телефоні. На щастя, в налаштуваннях можна відрегулювати так, щоб він викликався тільки при тривалому натисканні. Є тут і сканер відбитків пальців під екраном, за якістю роботи він один із найкращих у своєму роді. Бракує тільки захисту від води та стереодинаміків. Дисплей як у флагмана Одна з ключових переваг TCL 10 Pro – OLED-екран із роздільною здатністю 2340×1080. У цій панелі все в повному порядку з контрастом, передачею деталей, насиченістю кольорів та максимальною яскравістю. Дисплей справляється з HD і HDR-контентом на YouTube або Netflix, що можуть далеко не всі конкуренти. Є й цікаві налаштування на кшталт рівня чіткості кольорів, режиму читання та перетворення SRD на HDR. Максимальна яскравість екрану складає 600 ніт – це означає, що навіть за дуже сонячної погоди вам буде легко читати текст.

Камери TCL 10 Pro

Смартфон TCL 10 Pro має чотири основні камери, симетрично розташовані на задній панелі, в горизонтальну лінію. Однак, тільки дві з них здаються справді необхідними, як і в більшості сучасних смартфонів. У нас є стандартний та ультраширококутний сенсор, але немає зуму. Третя та четверта лінза – сенсор глибини на 2 МП та макрооб’єктив на 5 МП.

Макрокамера TCL видає хороші результати, на близькій відстані фіксує більше деталей, ніж основний сенсор. Тим не менш, для регулярного використання вона не зовсім підходить – фото часто здаються неприродними.

Основна камера використовує 64-мегапіксельний сенсор Samsung S5KGW1, який можна побачити у багатьох смартфонах – наприклад Redmi Note 9 Pro або Galaxy A71. Динамічний діапазон широкий, і особливо це помітно у тінях. Його можна також знімати, спрямувавши об’єктив прямо на сонце – об’єкти будуть непогано видно і помітні.

Ультраширококутна лінза використовує 16-мегапіксельний сенсор Samsung s5K3p9. На знімках є шум, але він помітний лише при збільшенні. Проте при порівнянні з іншими моделями, камери в TCL 10 Pro не такі гарні. Результати часто виходять переекспонованими, а після обробки об’єкти можуть виглядати неприродно.

Камера TCL 10 Pro може знімати відео в 4K із частотою 30 кадрів за секунду. На жаль, 60 fps немає, навіть для 1080p. Тим не менш, у 4K у нас є електронна стабілізація зображення.

Передня камера знімає з роздільною здатністю 24-МП, хоча фотографії виходять досить середніми за якістю. У своїх наступних смартфонах TCL, напевно, краще попрацюють над камерами, але поки до них у мене багато нарікань.

Програмне забезпечення

TCL 10 Pro працює на ОС Android 11, поверх якої встановлено оболонку TCL UI. Виглядає вона досить дивно, хоча після кількох налаштувань можна привести до прийнятного вигляду.

Насамперед це стосується меню додатків. За умовчанням вони сортуються за категорією, і багато потрібних програм виявляються десь на третій вкладці в розділі «Інше». Однак, сортування можна зробити по імені, і ​​тоді інтерфейс стане таким самим, як на багатьох інших смартфонах.

У всьому іншому програмне забезпечення TCL не намагається змінювати звички користувачів. Меню налаштувань 10 Pro інтуїтивно зрозуміле, а екран блокування можна легко поміняти на стандартний.

Продуктивність компонентів

Швидкість роботи у TCL 10 Pro висока, незважаючи на те, що залізо тут не топове. Усередині смартфона встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 675 та 6 ГБ оперативної пам’яті.

Цей чіпсет є досить старим і датується 2018 роком. Очевидна альтернатива – Snapdragon 730G, на якому працює Xiaomi Note 10. Проте в тестах продуктивності апарат від TCL майже не поступається своєму конкуренту.

За графіку тут відповідає теж не найновіший чіп – Adreno 612, тому продуктивність в іграх не найвища. Щоб без гальм пограти в якийсь Ark: Survival Evolved, налаштування графіки доведеться виставити на середні. Проте PUBG добре працює і на високих налаштуваннях, та й Call of Duty на максимальних не сильно просідає по кадрах.

Автономність TCL 10 Pro

У новий 10 Pro TCL встановила акумулятор ємністю 4500 мАг. Здається, що він має бути цілком витривалим, але на практиці його ледве вистачає на повний день. Це не той смартфон, який варто розраховувати під час тривалої поїздки з використанням GPS.

У комплект входить швидка зарядка на 18 Вт. Не найпотужніша, хоча швидкість передачі енергії все одно досить висока. За півгодини батарею можна зарядити на 40%, а повний цикл займе трохи більше години. Для середньовисокого сегмента це непогані показники.

Бездротової зарядки тут немає, зате є зарядка OTG. Це означає, що за допомогою 10 Pro можна за необхідності підзарядити інший периферійний пристрій.