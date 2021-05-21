Українські банки масово блокують рахунки українців – як не потрапити в число постраждалих

У мережі все частіше з’являються скарги українців на активність банків – «Монобанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк» та інші фінустанови блокують рахунки під приводом фінмоніторингу. При цьому підхід кожної компанії до перевірки руху коштів на картах своїх клієнтів сильно розрізняється, але є кілька загальних тенденцій.





З яких причин вас рахунок можуть заблокувати

Варто відразу ж назвати основну причину блокування – ось уже рік на банки поширюється дія закону про фінмоніторинг, тобто фінустанови тепер зобов’язані перевіряти «чистоту» грошей українців, щоб на них самих не наклало штрафи держава. Для того, щоб банки дотримувалися цього правила, НБУ створив спеціальну систему ризик-орієнтованої перевірки рахунків. Загальні положення цього документа, за випадковим збігом яких може бути припинена активність на рахунку клієнта, такі.

Раптові великі суми. Аккаунт може бути заблокований, якщо на рахунок клієнта, який зазвичай отримував по 15 тисяч гривень на місяць, раптово прийшло кілька сотень тисяч, або ж інша велика сума. Відмова пред’явити документи. Банк в будь-який момент може перевірити походження коштів, які надійшли на рахунок користувача, запитавши у нього підтверджують транзакцію документи. Якщо клієнт не надасть їх, або ж буде готувати папери занадто довго, фінустанова може заблокувати переклад і передати справу до податкової. Наявність декількох карт. Якщо користувач відкриває в різних банках безліч карток, коли термін дії попередніх ще не пройшов, це може викликати підозри у служби безпеки фінустанови.

Варто зауважити, що це не весь список ризикових операцій, кожен банк може регламентувати перевірки рахунків за своїми внутрішніми нормами.