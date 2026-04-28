Microsoft прибирає ще один елемент часів Windows 8 з інтерфейсу Windows 11

Компанія Microsoft продовжує масштабну чистку своєї операційної системи від застарілих елементів дизайну. У новій тестовій збірці Windows 11 розробники вирішили позбутися деталі інтерфейсу, яка залишалася незмінною понад десять років — ще з часів Windows 8.

Прощання з класичним індикатором завантаження

Йдеться про знайомий усім індикатор завантаження — анімацію у вигляді крапок, що крутяться. Цей «спінер» з’являється під час увімкнення системи, перезавантаження комп’ютера або виходу з облікового запису. Класичний дизайн використовувався практично без змін з 2012 року. Тепер його замінили на сучаснішу та плавнішу версію, яка повністю відповідає загальній естетиці Fluent Design у Windows 11.

Як спробувати нововведення

Наразі оновлений індикатор доступний виключно в інсайдерській збірці на каналі Dev (Dev Channel). Microsoft поки що офіційно не анонсувала цю зміну, тому функція прихована за замовчуванням. Щоб активувати новий дизайн «спінера», ентузіастам доводиться використовувати спеціальну сторонню утиліту ViVeTool.

Крок до візуальної єдності

Звісно, це оновлення має суто косметичний характер і не впливає на продуктивність. Проте воно є частиною глобальної стратегії Microsoft з позбавлення від візуального «спадку» старих систем задля створення цілісного та сучасного інтерфейсу. На тлі більших і важливіших змін, таких як прискорення роботи «Провідника», оптимізація Windows Update та розширення функцій Панелі завдань, оновлення індикатора виглядає як невеликий, але цілком логічний крок до ідеалу.