Експерти розповіли, які Xiaomi отримають MIUI 13 та Android 12 та як встановити останню прошивку на смартфон

Корисні програми для Android з’являються не так часто, особливо ті, що здатні допомогти користувачеві вирішити відразу кілька завдань. Сьогодні поговоримо про одне з таких і для початку ми хотіли б перерахувати його можливості:





Ви зможете дізнатися чи отримає ваш смартфон Xiaomi, Redmi або Poco оновлення MIUI 13 та Android 12

З’ясувати, яка версія MIUI є найактуальнішою для вашого регіону та завантажити файл оновлення.

Знайти минулі версії прошивок (навіщо це потрібно розповімо пізніше)

Оновити системні програми раніше, ніж з’являться у графі «Оновлення компонентів»

Через кілька днів вийде продовження, в якому ми розповімо, як повернути запис розмов (без попередження), перейти між регіонами (поміняти UA на Global наприклад) і відкотитися на попередні версії системи.

Для виконання всіх цих дій не потрібне розблокування завантажувача та наявність комп’ютера під рукою, потрібен лише смартфон та доступ до інтернету.

Актуальна версія та оновлення MIUI

Після встановлення вам потрібно вибрати модель вашого смартфона, тільки зверніть увагу на те, що деякі моделі мають кілька версій. Наприклад, наш Redmi Note 10 Pro випускався для Китаю (China), Індії (India) та інших ринків, тому тут треба бути уважнішими. Натискаєте на назву вашого смартфона та потрапляєте у нове меню.

У пункті «Стабільна MIUI» зібрано всі актуальні прошивки для всіх регіонів (у нашому випадку їх 6). Щоб дізнатися, яка прошивка встановлена ​​на вашому смартфоні, потрібно зайти в «Налаштування» -> Про телефон -> Версія MIUI.

Таким чином ви зможете зрозуміти, чи встановлена ​​у вас найактуальніша версія системи і якщо це не так, легко оновитися.

Якщо зайти в меню кожної з доступних прошивок, ви побачите кілька розділів. Нас цікавить лише «Recovery», адже там представлені повні прошивки у зручному форматі.

Щоб завантажити, натискаєте на «Завантажити», а щоб переглянути список змін, натисніть на однойменний розділ, в ньому до речі можна дізнатися, коли випущений патч безпеки Android (ця інформація стане в нагоді при переході на інший регіон).

Трохи вище «Recovery» розташований пункт «Старі версії», де зібрані раніше випущені прошивки (вони знадобляться при відкаті).

Щоб встановити завантажену прошивку, потрібно зайти в «Налаштування» -> Про телефон -> Меню оновлень -> близько 10 разів натиснути на цифру 12 -> три крапки -> Вибрати файл прошивки в папці завантажень і натиснути «Ok».

Інформація про оновлення

Для початку варто помітити, що інформація в цьому додатку найбільш актуальна, оскільки ґрунтується на наявності китайських бета-версії MIUI (або планів їх випуску). Давайте розглянемо ситуацію з майбутніми оновленнями на прикладі Redmi Note 9.

В основному меню вибираємо цю модель смартфона і гортаємо сторінку трохи донизу до вкладки «Інше», натискаємо на «Сумісність з MIUI 13» і бачимо, що даний смартфон отримає оновлення MIUI 13.

Далі те саме проробляємо з Android 12 і бачимо, що до нього цей смартфон оновлений не буде.

І окремо хотілося б сказати про вкладку «Додатки» з основного меню програми.

Тут зібрані всі найсвіжіші версії системних програм, але встановлювати все поспіль ми настійно не рекомендуємо, перш ніж будь-що завантажити дізнайтеся, чи сумісна дана версія з глобальною прошивкою.