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Приват24, банкомати та перекази на карти можуть не працювати цілих 5 годин

03.09.2021
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Приватбанк попередив клієнтів про майбутні зміни: заблоковані карти, непрацюючий додаток і закриті банкомати


У Приватбанку будуть проведені роботи по поліпшенню процесингу. 4 вересня з 1:00 до 6:00 будуть недоступні сервіси банку.

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На 5 годин зупиниться робота:

  • додатку Приват24;
  • LiqPay;
  • терміналів і банкоматів.

Крім цього будуть недоступні будь-які операції по картах. Прес-центр фінансової установи пояснив, що проведення таких робіт виконується з метою поліпшення функціонування всієї системи банку, повідомляється, що в майбутньому Приватбанк зможе справлятися з будь-якими навантаженнями. Тому клієнтам рекомендують заздалегідь зняти готівку.

Нагадаємо, раніше клієнти “Привату” активно скаржилися на некоректну роботу банкоматів та їх збій. Відомі випадки, коли банкомати списували кошти з рахунку клієнта, але не видавали гроші. Через це банку погрожували скаргами в Національний банк.

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03.09.2021
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