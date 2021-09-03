Приват24, банкомати та перекази на карти можуть не працювати цілих 5 годин

Приватбанк попередив клієнтів про майбутні зміни: заблоковані карти, непрацюючий додаток і закриті банкомати





У Приватбанку будуть проведені роботи по поліпшенню процесингу. 4 вересня з 1:00 до 6:00 будуть недоступні сервіси банку.

На 5 годин зупиниться робота:

додатку Приват24;

LiqPay;

терміналів і банкоматів.

Крім цього будуть недоступні будь-які операції по картах. Прес-центр фінансової установи пояснив, що проведення таких робіт виконується з метою поліпшення функціонування всієї системи банку, повідомляється, що в майбутньому Приватбанк зможе справлятися з будь-якими навантаженнями. Тому клієнтам рекомендують заздалегідь зняти готівку.

Нагадаємо, раніше клієнти “Привату” активно скаржилися на некоректну роботу банкоматів та їх збій. Відомі випадки, коли банкомати списували кошти з рахунку клієнта, але не видавали гроші. Через це банку погрожували скаргами в Національний банк.