Шахраї вигадали нову схему обману в Telegram за допомогою чат-бота

Фахівці з кібербезпеки виявили в Telegram шахрайський чат-бот для пошуку інтимних фотографій знайомих, який працює на основі коду ChatGPT 4.

Зазначається, що в описі чат-бота зазначено, що ним уже нібито скористалися понад 10 тис. людей, а в базі сервісу зібрано понад 10 млн злитих фото та відео. За допомогою цього робота автори пропонують «пробити» свого партнера. Однак головна ціль сервісу – виманити з користувача гроші.

Так, для «пробиву» потрібно запустити бота і надіслати йому посилання на людину, що цікавить, в соцмережах. Через деякий час користувач бачить повідомлення “сторінка знайдена в базі” з прикріпленим скріншотом, вміст якого неможливо розглянути. Потім шахраї називають вигадані дату зливу та кількість інтимних зображень.

Для того, щоб ознайомитись з усіма фото та відео користувачеві пропонується заплатити певну суму. Після того, як жертва переказує гроші, вона не отримує жодного доступу.

Щоб не траплятися на хитрощі шахраїв, експерти рекомендують критично ставитися до привабливих і підозрілих пропозицій в мережі, а також не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони приходять від знайомих.