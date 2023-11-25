Samsung випустила Android 14 з One UI 6.0 на популярний в Україні бюджетник

Компанія Samsung почала поетапне розгортання масштабного оновлення One UI 6 на базі Android 14 для бюджетних смартфонів Galaxy A34.

Збірка під номером A346BXXU4BWK2 вже доступна для смартфонів, призначених для Європи. Найближчими днями прошивка вийде і в інших регіонах.

Як і слід було очікувати, нова прошивка містить не тільки величезну кількість нових функцій, а й листопадовий патч безпеки.

Перевірити наявність оновлень на Galaxy A34 можна в меню “Налаштування” > “Оновлення програмного забезпечення“. Якщо вам ще не прилетіло оновлення, то потрібно почекати, або скористатися прошивкою вручну через застосунок Odin на ПК з Windows, але в цьому разі ви можете втратити всі свої дані.