Експерти розповіли, що таке GSI-версія Android і чим вона відрізняється від кастомної прошивки

Чотири роки тому з’явилася технологія Project Treble, а разом із нею GSI-версії операційної системи Android. Розповідаємо як після цього змінився світ Android.





У 2017 році Google реалізувала найзначуще оновлення за весь час існування Android: змінила структуру операційної системи на модульну. Нововведення (воно отримало назву Project Treble) переслідувало найкращу мету – прискорити випуск оновлень для смартфонів від різних виробників.

GSI Android – це загальний образ системи (від англійського Generic System Image), майже аналог кастомної прошивки, але з декількома відзнаками.

ЩО ТАКЕ ЗАГАЛЬНИЙ СПОСІБ СИСТЕМИ GSI?

Протягом багатьох років поширення апдейтів для Android ускладнювалося двома речами: величезною різноманітністю мобільного заліза, під який вендорам доводилося «допилювати» чергову збірку ОС, і необхідністю ці зміни погоджувати з Google.

Ті, кого не влаштовував стан справ з офіційними оновленнями, могли перейти на одну з кастомних версій Android, наприклад, Lineage OS, які найчастіше й оновлювалися швидше, і давали пристроям більше функціональності.

Кастомні прошивки існують і до сьогодні, хоча вже й не користуються такою популярністю, як 7-8 років тому. Основна частина їх створюється на основі вихідного коду Android з урахуванням особливостей конкретної моделі. У збірку входить не тільки сам образ системи, а й ядро, а також всі специфічні розділи та бібліотеки, необхідні для того, щоб замінити оригінальну прошивку та забезпечити роботу більшості функцій смартфона.

Оскільки кастомні ROM’и розробляються під кожну окрему модель, розробнику під силу усунути деякі слабкі місця пристрою, наприклад, збої в роботі Wi-Fi або камери.

Створенням сторонніх збірок рідко займається одна людина. Оскільки робота включає тестування, виявлення помилок та їх оперативне виправлення, для її виконання потрібна ціла команда фахівців. Без цього забезпечити стабільну роботу збірки неможливо.

Кастомні збірки цінувалися не лише за тривалі апдейти, високу продуктивність, а й за можливість модифікувати телефон так, як не дозволяла офіційна версія системи.

Але згодом ця перевага втратила сенс: Google внесла в Android стільки функцій, що тепер і на офіційних прошивках користувачів практично є необмежені можливості для моддингу.

А у 2017 році великі зміни відбулися і в галузі оновлення. В Oreo Google вперше застосувала технологію модульності Project Treble, яка розділила програмне забезпечення пристрою на дві частини: безпосередньо операційну систему та код нижнього рівня (ПЗ, специфічне для «заліза» конкретного пристрою).

Так і з’явилася концепція GSI – універсальний образ Android, який здатний функціонувати на різних телефонах незалежно від їх апаратного забезпечення. Образ системи виступає тут як шар, який не торкається коду нижнього рівня, а просто накладається поверх нього.

Project Treble дозволяє змінити операційну систему смартфона, не втручаючись у нижній шар програмного забезпечення, який відповідає за роботу апаратних компонентів.

Цією дією Google вирішила перемогти проблему повільного та слабоефективного розповсюдження оновлень. Починаючи з Android Oreo, виробникам більше не потрібно переписувати кожну чергову версію Android з нуля під усі актуальні девайси.

Невдоволеними залишилися лише власники старих пристроїв. Нові можливості оновлення торкнулися лише тих смартфонів, які з коробки працювали на Android Oreo, та й то не всіх.

А що користувальницькі ROM’и? Вони, як і раніше, залишаються доступним способом моддингу Android, просто тепер частина з них виходить в універсальній формі GSI. Єдиною вимогою для встановлення такої збірки є наявність розблокованого завантажувача.

ЩО БУДЕ, ЯКЩО ВСТАНОВИТИ НА СМАРТФОН GSI-ВЕРСІЮ ANDROID?

Зміни можуть бути явними, а можуть взагалі бути відсутніми. Оскільки кастомні дистрибутиви розробляються під індивідуальні особливості кожного пристрою, вони дозволяють розкрити його апаратні можливості. Якщо в таких збірках виявиться баг, розробники намагатимуться усунути його в найкоротший термін.

GSI-версії Android такої пильної уваги не отримують, оскільки вони є універсальною прошивкою для різних моделей телефонів. Проблеми в них виявляються досить часто, і до честі спільноти розробників, на їхнє виправлення спрямовуються величезні зусилля, адже від їхньої стабільної роботи залежить функціональність величезної кількості пристроїв.

Але абсолютно на всі повідомлення про помилки неможливо відреагувати. Якщо проблему зафіксували всього кілька користувачів, розробники не дадуть їй пріоритету в черзі на виправлення.

Це не означає, що всі GSI-складання повні багів. Здебільшого їх функціональність не викликає питань, і для багатьох смартфонів Android це єдиний спосіб піти з офіційної прошивки на ROM.

ЩО КРАЩЕ – КАСТОМНА ПРОШИВКА ЧИ GSI?

У світі, як і раніше, багато людей, зацікавлених в моддингу Android. Це і програмісти, і прості користувачі, яким подобається експериментувати із можливостями своїх девайсів.

Якщо у вас є сильне бажання кастомізувати свій смартфон по максимуму, краще пошукати для нього неофіційний ROM: з ним менше ймовірності зіткнутися з багами, а якщо такі виникнуть, шанс отримати апдейт із виправленнями буде вищим.

Але якщо кастомні ROM під ваш телефон відсутні, можна спробувати GSI-прошивку. Тільки обов’язково варто пошукати інформацію від людей, які вже запускали її на вашій моделі смартфона, вивчити проблеми, з якими вони зіткнулися, та по можливості відписатися про результат.